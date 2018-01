Oran : Lancement du programme d'alphabétisation culturelle et informatique

L’Office national d’alphabétisation et enseignement des adultes d’Oran a lancé, en début d’année courante, un programme d’alphabétisation culturelle et informatique en concrétisation d'une nouvelle perception de lutte contre l’analphabétisme, a-t-on appris du responsable de l’annexe de l’office. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat arabe d’alphabétisation décidé par la Ligue arabe et lancé à partir de cette année, en s’étalant à 2024, basé sur les expériences arabes surtout l’Algérie qui a élaboré une stratégie nationale d’alphabétisation et qui a duré dix années, a indiqué Zineddine Belbachir. «L’objectif de cette nouvelle vision qui accompagne l’alphabétisation à s’adapter à l'évolution de la société est que le contenu du programme ne soit pas limité à la voie littéraire traditionnelle», a souligné le même responsable. Le contenu du programme de lutte contre l’illettrisme culturel s’appuie sur l’introduction de sujets sensibles ayant un impact direct sur la société, son développement dont la solidarité, la démocratie, la paix, le rejet de la violence, les droits de la femme, l'environnement et les énergies renouvelables, selon M. Belbachir.

Le programme d’alphabétisation informatique repose sur l’enseignement des apprenants des principes de base en informatique, le multimédia et l'internet, leur permettant d’acquérir de nouvelles techniques en TIC, a-t-il expliqué.

L’enseignement aide à instruire les apprenants des classes d’alphabétisation à maîtriser certains services électroniques dont le retrait d’argent, le paiement de factures d’eau ou gaz à distance ou par carte électronique, l'accès à l'e.commerce et accompagner leurs enfants à utiliser les nouvelles technologies dont internet.

Le nombre d’apprenants en classes d’alphabétisation dans la wilaya d’Oran a dépassé les 27.000 répartis sur 1.050 classes dans des établissements scolaires, des mosquées, des maisons de jeunes, des centres culturels et sièges d’associations supervisés par l’Office national d’alphabétisation et d'enseignement des adultes avec la participation de l’association nationale des enseignants d’alphabétisation.Aps