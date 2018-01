Trouble du comportement chez l’enfant : 10.000 cas en attente de prise en charge

Les troubles du comportement chez l’enfant sont le prélude à des échecs scolaires parfois irrémédiables, responsables d’une insertion sociale impossible. Pourtant une telle situation peut être évitée si les difficultés rencontrées par les enfants dès l’âge préscolaire sont identifiées et prises en charge précocement et de façon adaptée.



En effet, les troubles d’apprentissage peuvent être grandement améliorés par des mesures préventives ou rééducatives appropriées. Ces troubles, bien reconnus de façon relativement récente par les professionnels spécialisés, sont méconnus d’une large partie des professionnels chargés de la santé et de l’éducation et du grand public. Seules les familles qui vivent personnellement et douloureusement le problème se sentent concernées sans savoir toujours où s’adresser. Troubles de conduite, comportements difficiles, hyperactivité ou manque de communication... autant de troubles qui inquiètent les parents. Des comportements considérés comme pathologiques et qui nécessitent une prise en charge par des thérapeutes qui travaillent avec les enfants. Les troubles du comportement chez les jeunes enfants se manifestent par un défaut d’adaptation à la vie familiale, affective et sociale. Ils sont caractérisés notamment par l’agressivité, et sont répétitifs et persistants. Cela affectent le développement de l’enfant et risque de diminuer ses capacités d’apprentissage. C’est bien souvent vers 3 ans, lorsque l’enfant entre à la maternelle, que ces troubles apparaissent car il éprouve des difficultés à respecter les règles de la vie en collectivité et est en opposition permanente. Diagnostiquer ces troubles n’est pas une mince affaire puisqu’il est difficile de faire la part des choses entre un comportement pathologique ou un comportement faisant partie d’une phase normale du développement de l’enfant.



7% de la population âgée de six ans et plus sont hyperactifs



Portant souvent l'étiquette de paresseux ou de bons à rien, ces enfants souffrent et peuvent être atteints de troubles du comportement, de blocages ou d'inhibitions. 20% des motifs de consultations en pédopsychiatrie sont liés au déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Cela ne démontre pas que plus d’enfants algériens souffrent de ces troubles, mais que de plus en plus de parents sont conscients de son impact désastreux sur la scolarité, puis plus tard sur la vie de leurs enfants. En Algérie, par extrapolation de statistiques établies, l’on situe le nombre d’enfants hyperactifs à 7% de la population âgée de six ans et plus. Ces troubles sont de naissance, mais apparaissent de manière évidente à la scolarisation, soit au moment de l’apprentissage administré. «Un dépistage précoce, avant la scolarisation, de ces troubles du comportement et du langage, offrira à l’enfant plus de chances de réussite dans son cursus scolaire. Si le dépistage de certains problèmes tels que les handicapes physiques (perte de la vue, de l’ouïe ) et mentaux sont précocement détectés du fait qu’ils soient visibles et ne peuvent échapper à la vigilance des parents, ceux du comportement et du langage ne le sont malheureusement pas et se font généralement après la scolarisation de l’enfant», estime Mme Yahiaoui Hassina, qui a présenté une communication à l’occasion du deuxième colloque national sur «Les problèmes de l’enfance dans la société algérienne, réalité et prise en charge», organisé par le département de psychologie, de l’université de Tizi Ouzou. La même intervenante a relevé, par ailleurs, que les psychologues qui exercent au sein des établissements scolaires ne sont pas suffisamment formés pour faire le dépistage de ce type de troubles, à cela s’ajoute un déficit en structures spécialisées dans la prise en charge et de suivi des enfants souffrant de ces problèmes, ainsi que l’absence de réseau de prise en charge psycho-médicale des cas dépistés qui prendrait le relais après le diagnostic. ce qui fait que les parents se retrouvent livrés à eux-mêmes à la recherche de spécialistes. Il faut noter que 10.000 enfants sont inscrits sur la liste d’attente pour être pris en charge.

Farida Larbi