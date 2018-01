Dans la LUCARNE : Le comité de mise en oeuvre en branle

Les observateurs ont pris goût à tout ce qui touche au football. On se réunit, on parle et on prend même des décisions, mais au final, il n’y a rien de concret sur le terrain. A vrai dire, c’est seulement faire travailler un peu ses «méninges» comme l’on dit. Toujours est-il, il s’agit en soi d’un grand labeur qui ne fait que fatiguer son homme. Au final, tout un travail de recherche, de «gymnastique» de l’esprit, qui est mis aux orties sans crier garde. Un mépris qui vous tue à «petites doses » en vous faisant «souffrir» pour toujours. Le fait qu’on ne prenne pas en considération les efforts fournis par ceux qui sont censés les mettre en pratique vous met presque brutalement dans une colère innommable. Car, elle est induite par des a priori, du subjectivisme et même de l’autoritarisme. On a eu des exemples par le passé. À titre d’exemple, le fameux séminaire de 1995 avec feu Harraïgue, un commis de l’Etat algérien intègre et qui aimait son pays plus que tout, à l’époque ou Sid Ali Lebib était ministre de la Jeunesse et des Sports. En dépit des travaux qui avaient abouti à des recommandations bien ficelées, tout cet exercice intellectuel de longue haleine avait fini dans les fonds des tiroirs sans espoir d’être traité un jour. Par la suite, d’autres expériences identiques qui ont connu malheureusement des fins identiques. C’est dans une armoire «close» que les dossiers finiront leurs courses pour de bon. Face à cette situation, ceux qui avaient «appris la leçon» se sont sérieusement découragés et ne voulaient plus entendre parler de séminaires et autres symposiums. Le dernier conclave qui a eu lieu au CIC club des pins avec l’ensemble des acteurs du football national sous le haut patronage du Président de la République Abdelaziz Bouteflika a généré des signaux positifs. Les participants ont remarqué qu’il y a une certaine adhésion de l’ensemble des présents face aux promesses émanant de la FAF de Zetchi, mais aussi des pouvoirs publics décidés à faire aboutir le projet quelles que soient les embûches rencontrées sur le terrain.

À peine un mois passé depuis l’organisation du Symposium sur le «renouveau du football algérien », voilà que la FAF réactive le comité de mise en œuvre et de suivi des recommandations prises dernièrement à l’issue des ateliers. Il fallait le faire très vite pour ne pas perdre le fil de manière définitive et ne pas laisser alors le projet capoter.

«M. Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, a procédé à l’installation du comité de mise en œuvre et de suivi des recommandations du Symposium sur le renouveau du football algérien qui se veut comme le prolongement du Symposium qui s’est déroulé les 11 et 12 décembre 2017 dont les recommandations faites après les travaux des différents ateliers devraient être mises en œuvre avec le concours des pouvoirs publics. Le comité est présidé par M. Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral et président du comité d’organisation du symposium. Il est composé de Reda Abdouch, Yacine Ould Moussa, Abdennour Hamici, Djamel Rachedi, Mourad Boutadjine et Hakim Hemaïdi. Ce comité est «ouvert» à toutes les compétences du monde du football et des institutions nationales. Il est certain qu’avec sa mise en branle, la FAF ne veut pas rester seulement spectatrice et attendre que les autres secteurs qui sont aussi concernés par le renouveau du football algérien, chacun dans son domaine, commencent. Avec le concours de tous, la «mayonnaise» va bien prendre, sinon ce ne sera qu’une «chimère». Ce que personne ne souhaite. Pourvu que le renouveau du football algérien se concrétise et ne soit plus qu’une vue de l’esprit. Tout dépendra de la volonté des uns et des autres.

Car, il y a vraiment un bon coup à jouer.

Hamid Gharbi