JSK : Guitoune et Belkalem pas encore qualifiés

Le recrutement d’Ali Guitoune tourne carrément au fiasco. Alors que la JSK a validé son transfert dimanche en début de soirée, son dossier de qualification ne l’a pas été par la LFP faute de ne pas avoir été envoyé dans les délais. La direction du club kabyle a essaie de justifier cet impair par le fait que le système électronique n’avait pas validé le dossier de Guitoune et que le secrétaire du club s’y était pris pourtant à temps, mais la vérité est que le temps de remplir le formulaire –une formalité lente et longue— le délai imparti était déjà expiré. «J’ai appelé en personne M. Kerbadj à minuit dix minutes pour l’informer de ce qui s’était passé. On perd pas espoir de voir le dossier de Guitoune validé», nous a déclaré le président intérimaire, Nassim Abderrahmane, qui compte se rendre mercredi prochain au siège de la LFP avec le secrétaire du club pour essayer de régler l’affaire. Concrètement et sauf faveur exceptionnelle de la LFP, la JSK doit envoyer une requête à la FAF pour obtenir une dérogation de la FAF pour pouvoir qualifier son nouveau défenseur et le faire jouer. Ce dernier s’est dit «choqué par l’affaire. Je ne m’attendais pas du tout à ce scénario. En signant mon contrat, j’étais prêt dans ma tête à jouer mon premier match dès ce vendredi face à l’USMB», nous a déclaré l’ancien capitaine du DRB Tadjenant après coup. La JSK, qui avait un besoin pressant de se renforcer durant ce mercato, ne pourra pas aussi profiter des services de son autre recrue, Essaid Belkalem, pas encore prêt pour la compétition d’une part et d’autre part le dossier de qualification est incomplet du fait qu’il a encore besoin d’une lettre de transfert international ayant joué à l’étranger la saison dernière. Sur le principe, il ne pourra pas jouer avant au moins trois semaines. Du coup, le nouvel entraîneur Noureddine Saâdi, qui voulait mettre en place un système de jeu autour d’un 3-5-2 devra composer avec les joueurs qu’il a sous la main pour le moment.

Amar Benrabah