CRB-USMH : le match de la dernière chance

Après le déroulement des 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie qui ont commencé jeudi dernier, place désormais au championnat national de Ligue-1 avec des plats aussi serrés les uns que les autres. CRB-USMH sera une joute très animée avec deux équipes qui pratiquent un bon football.

Ce derby du centre entre Harrachis et Belouizdadis promet beaucoup. Il est clair que les «Jaune et Noir» éliminés de la Coupe d'Algérie vont miser sur leur maintien en Ligue-1 qui est loin d'être assuré. Avec seulement 13 pts, les Harrachis ont intérêt à utiliser à bon escient cette occasion. On peut dire la même chose des Belouizdadis. Avec l'arrivée du technicien marocain Taoussi, les supporters espèrent que l'équipe va quitter au plus vite la zone des turbulences. Il est certain que ce n’est pas acquis ni pour l'un ni pour l'autre. C’est pour cette raison que la défaite est quasiment interdite au cours de cette empoignade entre voisins. D'où la difficulté de faire un quelconque pronostic. Toujours est-il, les Rouge et Blanc partiront avec un soupçon davantage, mais…

La JS Saoura, l'équipe forte en ce moment, aura à effectuer un long déplacement jusqu'à Biskra où l'attendra de pied ferme une équipe locale qui ne veut pas «mourir». En effet, les Biskris sont pour l'instant dans une position de relégable. Ce qui n'est pas le cas des gars du Sud algérien. Ils ne sont qu'à deux points du leader, le CSC, d'où leurs grandes ambitions de réaliser un résultat probant au Zibans. Cette fois-ci, cependant, les choses ne s'annoncent pas sous de bons auspices pour les visiteurs du fait que l'équipe locale est animée d'une farouche détermination de sortir victorieuse en profitant au maximum de cette évolution à domicile. Ayant perdu au stade 5-Juillet devant le MCA

(2 à 0), elle ne veut pas subir une autre défaite. Ce serait alors très compromettant pour elle dans l’espoir d’entamer l’opération de maintien dès cette phase retour.

À Tizi-Ouzou, la JSK avec un nouveau directoire et un nouvel entraîneur, Noureddine Saâdi, partira avec les faveurs des pronostics devant une équipe de l'USM Blida, toujours engluée dans la dernière loge. Toujours est-il, elle n'a pas abdiqué. Mieux encore, elle vient de se renforcer par quatre nouveaux joueurs, dont Mehdi Kacem (MCA) et Real (ex-JSK). Il faudra se méfier de cette formation de la «Ville des roses. Les autres rencontres auront lieu samedi.

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme demain

vendredi

À Biskra (15h) :

USB-JS Saoura

Au stade 20-Août :

(16h) : CRB-USMH

Au stade 08-Mai 45 de Sétif (16h) :

ESS-MCA (décalé à samedi à partir de19h)

À Tizi-Ouzou (16h) :

JSK-USMB