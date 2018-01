Complexe gazier de Tiguentourine : maillon stratégique de notre souveraineté

Tiguentourine ! L’évocation du terme ravive dans la mémoire collective, ce triste souvenir de l’attaque terroriste suivie d’une prise d’otages qui a ciblé, en janvier 2013, le site gazier situé à 40 km au sud-ouest d’In Amenas, dans la wilaya d’Illizi, frontalière avec la Libye.

de notre envoyé spécial à Tiguentourine : Karim Aoudia

Aujourd’hui, cinq ans après, le souvenir est bien là, même si Tiguentourine a complètement refait «peau neuve». Il a fait sa mue et ne porte aucun stigmate de l’attentat meurtrier. Mieux, les capacités de production gazière, de l’ordre de 8,8 milliards de m3, l’année dernière, sont des plus prometteuses.

«Tiguentourine produira jusqu'à 80 milliards de m3 de gaz cumulés d’ici à l’horizon 2035», avons-nous appris, lors de la visite effectuée hier par une délégation des cadres de la compagnie Sonatrach conduite par son PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour.

En compagnie de ses partenaires, notamment les représentants de la compagnie norvégienne Statoil et l’entreprise japonaise JGC, ce déplacement du PDG de Sonatrach a pour principal objectif de se recueillir à la mémoire des 40 victimes de l’agression de l’hydre intégriste perpétrée le 16 janvier, il y a exactement cinq ans. «Cela fait déjà 5 ans que nous avons subi une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 40 personnes dont la majorité se comptait parmi nos partenaires étrangers», a-t-il déclaré. «Pour moi, ce sont des martyrs qui se sont sacrifiés pour notre pays», a soutenu M. Ould Kaddour, qui, tout en rendant hommage aux victimes, a exprimé sa fierté suite aux efforts consentis pour une redynamisation optimisée du site de Tiguentourine.

S’adressant à une assistance composée d’une centaine de personnes, parmi lesquelles des étrangers mobilisés sur le site, il ajoute : «Je voudrais vous dire que la sécurité s’est énormément améliorée en Algérie.»

Il enchaîne en mettant l’accent sur l’effort soutenu engagé au sein de la Sonatrach en vue d’assurer une dynamique de développement sur tous les fronts. La cérémonie s’est clôturée par le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle érigée à la mémoire des 40 victimes dont le monument porte leur nom et celui de leur pays d’origine.



Une compagnie forte aux perspectives prometteuses



Face à la presse, le PDG de Sonatrach a indiqué qu’«il y a huit mois, le site de Tiguentourine portait encore des impacts de balles sur ces installations, dont certaines étaient saccagées à la suite de l’attaque terroriste de janvier 2013. Néanmoins, ces impacts ont disparu dans le sillage des travaux de rénovation effectués depuis et qui ont permis à ce site d’avoir un aspect flambant neuf, comme nous l’avons constaté, lors d’une tournée guidée en son sein. À rappeler que suite à l’attaque terroriste, la production du gisement de Tiguentourine a connu une baisse durant la période de 2013 à 2016. À la faveur de la remise en service du troisième train gazier en juillet 2016, le remplacement de quelques installations vétustes et endommagées par l’attaque, ainsi que le démarrage du projet boosting en janvier 2017, la production a repris son rythme avec plus de 8 milliards de m3, en 2017. C’est la meilleure année de production. Cette dernière se poursuivra sur le même rythme, lors des prochaines années.

Pour cause, les parties engagées dans l’exploitation de ce gisement, à savoir Sonatrach et ses partenaires Statoil et British Petroleum (BP, avaient récemment convenu de nouvelles opportunités d’accroissement des réserves en vue d’ atteindre une production annuelle de 11 milliards de m3.

Cela se fera via la mise en œuvre d’un programme d’investissement supplémentaire de 500 millions de dollars. À ce jour, il a été réalisé, notamment un centre de traitement principal composé de 3 trains identiques, d'une station de compression du gaz produit comprenant trois turbocompresseurs, ainsi que 63 puits forés.

«L’Algérie est toujours debout et convoitée par ses partenaires étrangers. Sonatrach continuera à se développer, contrairement à ce que prêchent certaines mauvaises langues qui versent dans le dénigrement de notre compagnie», a-t-il insisté.



Nouveau contrat pour transformer le brut en carburants



M. Ould Kaddour nous apprend par ailleurs que la compagnie Sonatrach a signé lundi dernier un contrat de processing avec une raffinerie pétrolière italienne, Lukoil, permettant au groupe algérien de transformer par lui-même, en Italie, une partie du pétrole brut algérien en carburants.

L’initiative s’inscrit en droite ligne avec l’objectif de réduire autant que faire se peut la facture «salée» d’importation du carburant d’un montant avoisinant les 2 milliards de dollars. «L’Algérie ne pourrait plus continuer à importer les carburants pour une telle somme», a affirmé Ould Kaddour, qui révèle en outre que la compagnie qu’il dirige envisage également d’acquérir des actions auprès des raffineries étrangères.

S’agissant du contrat signé avec l’entreprise italienne, il explique que celui-ci consiste en la location d’équipements du raffineur italien sur place pour procéder aux opérations de raffinage en Italie, ce qui permettra à Sonatrach de récupérer les carburants obtenus à un prix moindre. Ce contrat de processing a été signé suite à un appel d'offres international lancé par la compagnie pétrolière algérienne, a-t-il précisé. Sur un autre volet, il informe que Sonatrach compte procéder, au courant de cette année, au lancement de deux projets dans le domaine de la pétrochimie. Il est également revenu sur l’ambition de Sonatrach de s’internationaliser en évoquant ainsi le cas de l’Irak. Pour rappel, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, qui s'est récemment rendu à Baghdad à l’invitation de son homologue irakien, avait déclaré que l’Algérie entendait renforcer sa présence en Irak à travers Sonatrach et étudie les possibilités d’investissement et d’affaires, notamment dans l’exploration, dans le développement des gisements de pétrole ou de gaz en cours d’exploitation ou non encore explorés, ainsi que dans la commercialisation.

Le ministre irakien du Pétrole, Jabbar Ali Al Lueibi, avait exprimé quant à lui le grand intérêt qu’accorde son pays à la présence de Sonatrach en Irak et à ce que la compagnie peut apporter en termes de savoir-faire et d’expérience, notamment dans le domaine gazier. Le ministre irakien avait surtout rappelé «l’apport conséquent et précieux de Sonatrach dans la formation des ingénieurs irakiens et dans le transfert de son expérience et son savoir-faire».

Par ailleurs, M. Ould Kaddour a abordé la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach en soulignant qu'elle est en cours d'élaboration et dont le contenu sera révélé une fois ce projet finalisé. Pour rappel, le groupe Sonatrach a lancé un projet appelé SH2030, qui porte sur la stratégie de Sonatrach dans 15 ans. Il s’agira de définir le devenir du groupe et les moyens et organisation lui permettant de se développer.

