Ministère du Tourisme - HCA : Promouvoir davantage la culture amazighe

La consécration de l’identité culturelle nationale par l’intégration de la dimension culturelle amazighe et la promotion de l’artisanat traditionnel à caractère amazigh comme atout d’attraction touristique, tel est l’objectif premier de la convention signée, hier à Alger, parle ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le Haut commissariat à l'amazighité (HCA).

«Cette halte historique, pour élargissement de l’utilisation de l’amazigh dans notre pays s’inscrit dans le cadre du processus d’adhésion de différents secteurs ministériels», a déclaré le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassen Mermouri, qui a affirmé que «les valeurs ancestrales de la culture amazighe ne peuvent être qu’une source de fierté partagée par tous les Algériens qui œuvrent à leur préservation et promotion». Présidant cette cérémonie, le responsable a précisé que cette convention viendra consolider et promouvoir l'utilisation de la langue amazighe dans le domaine des activités et métiers du tourisme et de l'artisanat (promotion, formation, communication et orientations touristiques...), et ce dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale. Outre l'intégration de tamazight dans la communication touristique (panneaux sur les sites, frontons des établissements hôteliers, spots), les principaux axes de ce partenariat s'articulent autour de "la promotion de l'artisanat traditionnel comme atout pour l'attraction touristique, la réalisation d'un glossaire des métiers en tamazight et l'organisation de rencontres de formation en direction des guides touristiques".

Le ministre a, par ailleurs, exprimé l’engagement de la tutelle l’élaboration d’un programme annuel pour l’évaluation des travaux réalisé dans le domaine «culture berbère».

De son côté, le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, a fait savoir que cette convention constitue la deuxième étape dans la mise en œuvre de notre programme officiel tracé pour 2018, «c’est une incitative louable qui va nous permettre d’être au diapason des avancées attendues suite à la constitutionnalisation de la langue amazighe», a-t-il souligné. Cela va se traduire, a-t-il précisé, par une mise en exécution d’une nouvelle feuille de route du HCA visant la réalisation des différents projets prévus dans ce sens. «Nous allons procédé par ordre de propriété, et nous nous engageons à appliquer les orientations données par le Président de la République lors du dernier Conseil des ministres, le 27 décembre 2017.»

Pour M. Assad, le but essentiel de cette convention est d’encourager l’utilisation de la langue amazighe dans le tourisme comme «marque déposée» afin de promouvoir la culture berbère au niveau nationale et internationale. Qualifiant la décision du Président Abdelaziz Bouteflika, de consacrer le 12 janvier journée chômée et payée, de «décision historique et grand acquis pour le peuple algérien», le SG du HCA a indiqué qu’elle a «renforcé l’unité nationale et a consolidé le legs culturel et civilisationnel algérien». Il a rappelé dans ce contexte qu’un conseil interministériel a été consacré, à la dynamisation de l'enseignement de tamazight ainsi qu’à la préparation du projet de loi organique portant création de l'académie algérienne de la langue amazighe, et ce, en application des directives émises par le Président de la République

M. Assad a affirmé que le conseil "s'engage davantage à poursuivre et affiner son action par la coopération et le partenariat avec les départements ministériels". Il est à rappeler que le HCA, travaillant en étroite collaboration avec les institutions et organismes concernés de l'Etat, aux niveaux national et de wilayas, ainsi qu'avec de nombreux acteurs agissant dans le champ culturel, a suscité et signé de nombreuses conventions de partenariat mettant en place des cadres permanents de concertation et de mise en œuvre de programmes de travail conjoints.

Sarah A. Benali Cherif