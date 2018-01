Bouira et Tamanrasset : Reddition d’un terroriste et arrestation d’un élément de soutien

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts permanents fournis par les Forces de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, ce matin du 16 janvier 2018, aux autorités militaires en 6e Région militaire à Tamanrasset, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis.

Il s’agit de A. Sid Ben Ali, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012».

Dans le même contexte et «grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Bouira (1e RM), un élément de soutien aux groupes terroristes», ajoute la même source.

D’autre part et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), deux contrebandiers et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 800 litres de carburant et 304 comprimés psychotropes», note le communiqué.

De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Biskra (4e RM), un contrebandier en possession de 8.400 unités de différentes boissons, tandis que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et Tipaza», souligne la même source.



6 personnes arrêtées et des munitions saisies dans le Sud



Lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un détachement de l’ANP a arrêté, aujourd’hui 16 janvier 2018, six personnes et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur, une quantité de munitions, ainsi que deux groupes électrogènes et cinq marteaux piqueurs", a précisé la même source.

Par ailleurs, suite à une opération de recherche et de sauvetage en mer, menée à trois miles marins au Nord-ouest de Cap Falcon/Oran, une unité relevant du groupement territorial des Garde-côtes d’Oran/2e RM a réussi à porter secours à quinze candidats à l’émigration clandestine et à repêcher le cadavre d’une personne à bord de la même embarcation, ainsi que l’évacuation d’une femme, dans un état critique, par un hélicoptère de recherche et de sauvetage des Forces navales, vers l’hôpital d’Oran où elle est décédée, a ajouté la même source. (APS)