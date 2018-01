Assemblage de camions et de bus Hyundai : La plus grande usine d’Afrique sera implantée à Batna

Global Motors industries (GMI), dont l’activité est l’assemblage des marques KIA et Hyundai camion, a signé cette semaine à Batna, un accord de partenariat pour la création une joint-venture à caractère industriel avec le constructeur automobile et poids lourds sud-coréen, Hyundai Motors Company (HMC), sur la base de la règle 51/49%.

L’objectif premier de cette importante coopération est la construction d’un tout nouveau complexe industriel de production de camions et bus Hyundai, la plus grande du genre en Afrique. La nouvelle usine entrera en production avant la fin de l’année 2018 . La réalisation d’un tel investissement dans la wilaya de Batna permettra à la société privée d’entamer une réelle production et non de l’assemblage en SKD ou CKD, une annonce faite par Hassen Khemmar, directeur du Pôle industriel au sein de GMI. La nouvelle usine de Hyundai Trucks & Bus en Algérie est considérée par le partenaire coréen comme la première en Afrique, du constructeur, et troisième au monde. La capacité de production du nouveau site industriel tournera autour de 15.000 à 20.000 camions et bus par an. L’investisseur prévoit par la même occasion d’entamer le processus d’exportation d’une partie de la production vers les pays africains dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement. Le futur complexe qui s’étalera sur une superficie de 150 hectares, permettra, selon ce même responsable, la création de 1.500 emplois avec un taux d’intégration au démarrage de l’ordre de 40%. La concrétisation dudit projet permettra également la création de pas moins de 1.000 petites et moyennes entreprises (PME et PMI) avec le concours de la CNAC, l’Ansej ainsi que l’assistance technique du constructeur HMC. «La sous-traitance locale, lancée dans le cadre de ce partenariat, aura comme objectif de préparer et accompagner plusieurs sociétés algériennes, qui fourniront, sur une superficie de 45 hectares plus de 1.000 références (pièces) pour GMI. Cette démarche aura un impact direct sur la baisse des prix de nos produits», a ajouté le directeur du Pôle industriel au sein de Global Motors, précisant par là, que «le prix et le coût de revient des véhicules produits en Algérie, seront abordables et compétitifs». Certaines indiscrétions parlent de la fabrication de l’ensemble des véhicules localement, hormis le moteur et la boîte de vitesse.

Pour le directeur général de la zone Moyen-Orient-Afrique (Mena) pour le constructeur Hyundai Motors Company, à travers la mise en place de ce projet «l’objectif est de faire de l’Algérie un pôle d’exportation en Afrique. Ce projet contribuera dans le développement de l’économie de l’Algérie dans le secteur de la production automobile et, bien évidemment, augmenter constamment le taux d’intégration.» Cet investissement tombe à point nommé avec les dernières déclarations du ministre de l’Industrie lors de sa visite du travail à Relizane à propos de l’assemblage automobile dans lesquelles il insista sur la fabrication en Algérie d’équipements (pièces et accessoires) de véhicules, tout en affirmant qu’il n’y aura pas de montage de véhicules en Algérie à l’avenir mais une industrie automobile. «J’ai demandé aux responsables de différentes usines de montage de véhicules de se lancer dans les plus brefs délais dans la fabrication de composantes de véhicules», a fait savoir M. Youcef Yousfi. La réalisation de ce complexe entre dans cette démarche et s’inscrit ainsi dans le cadre du programme du Président de la République pour la promotion de l’économie nationale et le soutien des entreprises algériennes.

Mohamed Mendaci