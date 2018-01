ANSEJ Tébessa : Plus de 100 projets financés

Un total de 101 nouveaux projets ont été financés par l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de Tébessa au cours de l’année 2017, a révélé hier à l’APS la chargée de la communication de cet organisme, Wahiba Gaba. Les micro-entreprises réalisées durant cette période, pour lesquelles un investissement de plus de 399 millions DA a été mobilisé, ont permis de créer 160 postes de travail, a indiqué Mme Gaba, détaillant que le secteur de l'agriculture s’est classé en première position avec le financement de 77 projets, représentant un taux de 76% de l’ensemble des projets financés. Le secteur du bâtiment, des travaux publics et hydrauliques (BTPH) a totalisé 12 projets, suivi du secteur des services avec 11 projets, alors qu’un seul projet a été concrétisé dans le secteur de l’artisanat dans le cadre de ce dispositif d’aide à l’emploi, a-t-elle précisé. La responsable a également indiqué que l’ANSEJ de Tébessa avait enregistré un total de 62% de projets réalisés par des jeunes diplômés de différents centres de formation professionnelle, contre 38% concrétisés par des universitaires, affirmant que l’ANSEJ œuvre "à investir dans les jeunes capacités" en les soutenant et en les accompagnant dans la création de micro-entreprises. Mme Gaba a ajouté que l’antenne locale de l’ANSEJ avait signé plusieurs conventions, durant l’année 2017, avec plusieurs instances bancaires dans l’objectif "de réduire les intérêts et éliminer les pénalités de retard sur les projets financés avant mars 2011". Elle a attesté que les efforts de ce dispositif d’aide à l’emploi se poursuivraient durant l’année 2018, pour attirer le plus grand nombre de jeunes promoteurs, relevant les avantages qu’offre ce dispositif aux jeunes promoteurs et l’accompagnement personnalisé proposé pour "un développement durable local et national".

En outre, la responsable a signalé que l’antenne locale de l’ANSEJ a pu recouvrer un total de 42% des crédits attribués aux promoteurs et investisseurs dans les différentes communes de la wilaya.