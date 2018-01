Al Salam Bank Algérie : 3.500 véhicules livrés en 5 mois

«Al Salam Bank a livré, depuis septembre, 3.500 véhicules fabriqués localement, dans le cadre de crédits halal», annonce son directeur général, Nasser Hideur. Pour les véhicules et les logements, les financements d’Al Salam Bank sont à hauteur de 5 milliards de dinars. Les produits du foncier, eux, représentent 5% du montant global des investissements. Dynamique et offensive, cette banque a cumulé des acquis. Cette banque connaît, depuis 2015, une croissance jugée «remarquable» concernant les dépôts de la clientèle qui s’élevaient, en 2017, à 45 milliards de DA.

Son portefeuille en matière de financement de crédits à l'investissement, à court et moyen termes, a atteint 30% du taux global des financements de l’établissement, soit entre 13 et 15 milliards de DA. Mais son premier responsable estime qu’il est grand temps, pour les pouvoirs publics, de «conférer à la finance islamique, dans ses trois compartiments bancaires, marché financier et assuranciel, l’ancrage légal et réglementaire». L’objectif est de lui permettre l’intégration de leur spécificité «Shari’atique» en tant que facteur d’enrichissement et de diversification de la place. L’ouverture sur cette finance, décidée par le gouvernement, est à ses yeux «tout à fait normale» dans un pays où le comportement économique de la population est fortement imprégné des valeurs religieuses qui inspirent les principes fondamentaux de la finance islamique.

Toutefois, M. Hideur précise que la finance Shari’a est loin d’être une finance confessionnelle ou exclusive. Outre sa capacité de brasser un volume de 2.000 milliards de dollars, la finance islamique est devenue une «industrie structurée, normalisée et courtisée par les économies les plus puissantes intéressées non seulement par les capitaux à sensibilité religieuse qu’elle draine, mais aussi par les valeurs qu’elle véhicule et la prééminence qu’elle attribue à l’économie réelle sur l’économie financière». Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Al Salam Bank compte réussir son ère de modernisation. A ce sujet, M. Hideur a annoncé que la banque qu’il dirige «se prépare résolument à l’avènement de la digitalisation et de la virtualisation qui configureront la banque de demain», précisant : «Nous nous apprêtons à lancer notre service de mobile banking, et nous sommes en pourparlers avec un cabinet conseil pour nous accompagner dans le lancement d’un call center moderne, prélude d’une banque à distance dotée des outils de commercialisation des produits et de traitement des opérations les mieux élaborées».

Par ailleurs, le directeur général d’Al Salam Bank annonce le lancement, durant le 1er trimestre 2018, de titres participatifs, dont l’introduction en Bourse est envisagée à partir de la seconde année de leur émission. Quant aux bons résultats en matière de collecte de l’épargne, M. Hideur estimait qu’ils traduisent les efforts considérables consentis par le personnel de la banque et sont le fruit du travail soutenu de marketing et d’actions ciblées sur le terrain.

Fouad Irnatene