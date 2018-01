Forum économique algéro-jordanien : Intensifier la coopération

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a invité hier les hommes d’affaires jordaniens à investir davantage en Algérie et à exploiter les opportunités qu’offre le marché algérien. Intervenant à l’ouverture du Forum économique algéro-jordanien à Alger, il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui constitue un espace adéquat pour dynamiser le partenariat dans le domaine de l’industrie entre les communautés d'affaires des deux pays, d'identifier les opportunités de partenariats industriels et d'investissements conjoints, et d'examiner les possibilités de placement des produits algériens sur le marché jordanien et celui de la région du Moyen-Orient.

«Cette importante présence des entreprises des deux pays est un signal fort d’une volonté commune de renforcer notre partenariat», a-t-il indiqué. Ajoutant que «dans le partenariat économique et l’investissement, les hommes d’affaires ont un rôle essentiel à jouer». Devant une assistance nombreuse, le ministre a rassuré les hommes d’affaires des deux pays quant à la mise en place des moyens nécessaires et la levée de tous les obstacles pour le développement de ce partenariat. «L’Algérie, dans le cadre de sa politique économique, compte depuis déjà plusieurs années sur la promotion des IDE pour édifier une économie forte, qui repose essentiellement sur la diversification. Afin d’atteindre cet objectif, dit-il, nous avons fait beaucoup de réformes économiques à savoir portant sur la mise en place d’un nouveau code d’investissement qui offre plusieurs avantages aux investisseurs étrangers surtout dans les domaines hors hydrocarbures». Yousfi, a indiqué à cet effet qu’il a constaté que les Jordaniens n’ont pas cessé au cours de ces dernières années d’exprimer leur grande volonté d’investir davantage en Algérie, notamment dans le domaine industriel. Appuyant ses dires, le ministre a fait savoir que «le nombre des projets d’investissement dans le domaine industriel, enregistré à ce jour, est estimé à 35 projets, avec une valeur de 42 milliards de dinars. Ces derniers occupent la première position dans les investissements jordaniens en Algérie, soit un taux de 78% du nombre global des projets». De son côté, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Formation jordanien, Yaarab Elqodaat, n’a pas manqué l’occasion d’exprimer sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre d’affaires, indiquant que les autorités jordaniennes ont une grande volonté à aller de l'avant vers le renforcement de la coopération avec l'Algérie, tout en soulignant l'importance de définir les opportunités susceptibles d'un véritable partenariat entre les hommes d'affaires. Il dira que son pays est disposé à pallier les obstacles qui entravent les investisseurs algériens. Mettant à profit cette occasion, l’hôte de l’Algérie, a appelé à la nécessaire «réactivation» de l'accord de libre-échange avec l'Algérie à l'effet de promouvoir et dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Il y a lieu de noter que selon les chiffres avancées par le Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS) relevant des Douanes algériennes montrent que la balance commerciale a été, pour la première fois, en 2017, en faveur de l'Algérie avec plus de 100 millions de dollars contre plus de 75 millions de dollars d'importations. Quant aux autorités jordaniennes, elles ont indiqué que leurs exportations vers l'Algérie durant les dix derniers mois de 2017 ont reculé de 22,5% soit près de 56 millions de DA, 79 millions de dollars.

