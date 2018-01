Hadj-2018 : Le quota de l’Algérie ne sera pas augmenté

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed Aïssa, a affirmé hier à Alger, que le quota de pèlerins algériens au titre de la saison 2018 n’a pas été revu à la hausse comme prévu, et les négociations se poursuivent avec les autorités saoudiennes sur mille passeports supplémentaires des quotas inexploités par d’autres pays. Dans une déclaration à la presse en marge de la conférence de wilaya consacrée aux dangers d’internet, organisée à Dar El Imam, le ministre a précisé que «l’Arabie Saoudite a proposé à l’Algérie un quota supplémentaire de 1000 pèlerins pour la prochaine saison 2019 «.

Dans cette optique, le ministre rappelle que, dans une correspondance adressée aux autorités saoudiennes, l’Algérie a demandé une augmentation de son quota à 41 000 pèlerins

« mais la réponse a été négative», a-t-il expliqué. Il a ajouté que durant les prochaines semaines, un accord est fort probable qui permettra à l’Algérie de bénéficier des quotas des pays qui seront absents au Hadj 2018 et de ceux qui ne les exploitent pas la totalité. Mohamed Aissa a précisé toutefois que l’Algérie ne peut attendre la réponse et procèdera au tirage au sort sur la base du quota de 36 000 pèlerins.

Abondamment interpellé par les médias sur cette question en marge de cette rencontre, le ministre a expliqué le refus des autorités saoudiennes d’accorder de nouveaux quotas par la limite des capacités d’accueil au niveau des lieux saints de l’Islam qui n’arrivent plus à contenir le nombre important des pèlerins. Ce qui a nécessité des travaux d’extension qui s’achèveront au cours des prochaines années. Concernant le coût du Hadj 2018, le ministre a estimé qu’il sera de prés de 51 millions de centimes, auxquels s’ajoute une taxe de 5% qu’exigent les autorités saoudiennes après avoir intégré le système de commerce mondial. Il a indiqué que le coût du pèlerinage «augmentera d'au moins 2,5 millions centimes», suite à la taxe imposée par l'Arabie Saoudite aux pays arabes et musulmans.

L’inscription électronique au tirage au sort, qui aura lieu le 10 février prochain, celle-ci se déroule «dans les meilleures conditions», a affirmé le ministre. En ce qui concerne les frais d’hébergement, ce dernier a qualifié le négociateur algérien de «bon» car il est arrivé à réduire le tarif du loyer des maisons de la Mecque d'environ soixante-dix riyals par rapport à l'année précédente. «À Médine, le même négociateur n’a pu qu’augmenter la valeur du repas et réduire les dépenses des camps», a affirmé Mohamed Aissa.



Vers la création d’un conseil d’orientation religieuse



Concernant le thème de la conférence, le ministre a déclaré que «les imams devraient proposer un prêche unifié sur les dangers des sites internet et des réseaux sociaux, ce que ces derniers entrainent chez nos adolescents : suicide et évasion vers l’autre côté de la mer. Il citera à ce propos le jeu de la

«baleine bleue» qui a coûté la vie à plusieurs personnes.

Mohamed Aïssa a reproché aux chaînes de télévisions algériennes privées de «ne pas bâtir un mur» qui permettrait de promouvoir notre culture et faire face à leurs concurrentes occidentales, qui fascinent avec leur culture et leur mode de vie nos jeunes et les incitent à rejoindre l’autre rive de la méditerranée.

Aussi, «la conquête culturelle occidentale ne se limite aux paraboles et décodeurs, mais elle nous guette également dans nos smartphones, le net et sur les réseaux sociaux», a indiqué le ministre. «Les parents devraient être sensibilisés lorsqu’ils achètent à leurs enfants un smartphone ou leurs achètent un billet vers une destination inconnue», a t-il dit.

Pour le ministre des Affaires religieuses, beaucoup de phénomènes auxquels le monde arabo-musulman est confronté, proviennent du net, notamment des réseaux sociaux. «Plus de

90% de ceux qui ont rejoint les organisations terroristes ont été séduits et recrutés à travers des smartphones et des applications», a tenu à rappeler Mohamed Aïssa.

Le ministre a également annoncé la création prochaine d’un conseil d’orientation religieuse similaire à celui «d’El Azhar». La création de cette instance, qui pourra émettre ses propres fetwas et avis religieux sans se référer à celles existant dans plusieurs pays musulmans, a été proposée par le président du HCI, Bouabdallah Ghlamallah. Elle sera composée de membres représentant les différentes parties concernées, dont le ministère des Affaires religieuses et le Haut Conseil islamique». Il a appelé à ce que cet organisme soit représenté au niveau des chaînes de télévision privées afin d'orienter les producteurs des émissions religieuses.

Salima Ettouahria