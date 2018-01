Carte nationale biométrique : sa Généralisation en bonne voie

Le directeur général de la modernisation, de la documentation et des archives au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Abderrezak Henni, a indiqué, hier, que l’ancienne carte d’identité verte ne va pas disparaître de sitôt de la circulation.

Invité de l'émission « Kahwa ou journane» sur Ennahar TV, M. Henni a fait savoir que « même si l’opération n’a pas atteint la cadence souhaitée, la délivrance de la carte nationale biométrique se fait progressivement», signalant que « sa généralisation est en bonne voie». Néanmoins, « l’ancien modèle continuera donc de circuler jusqu’à épuisement des opérations de renouvellement, sachant que la date de validité de la carte nationale d’identité est de dix ans», a-t-il expliqué.

Poursuivant ses propos, le responsable a considéré et qualifié, à juste titre, la carte biométrique de « clé de l’administration électronique», eu égard à tous les services aussi divers qu’utiles qu’offre ce document. « Malheureusement, on ne peut pas, actuellement, bénéficier de cette technologie ni l’activer, jusqu'à ce que le retrait définitif de la carte verte soit effectif», a-t-il justifié.

Par ailleurs, M. Henni a tenu à rappeler le fait que l’objectif de la modernisation de l’administration est d’aller vers l’administration électronique (e-administration). «La modernisation de l’administration permettra, outre la délivrance de documents en un temps record et la satisfaction du citoyen, un gain économique certain».

Il a imputé le retard accusé dans le processus de cette généralisation au peu d’empressement des citoyens et citoyennes quant à la récupération de leurs nouvelles cartes auprès des APC malgré les efforts du ministère par l'envoi de «SMS» aux concernés.

Aussi, il a souligné que les citoyennes et citoyens disposant d’un passeport biométrique électronique peuvent demander à tout moment leur Carte Nationale d’Identité Biométrique Électronique directement sur le site web du ministère. A ce titre , le responsable a fait remarquer que le ministère de l’Intérieur a appelé l’ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d’une carte nationale d’identité (classique) arrivant à expiration avant la fin de l’année 2018 ainsi que les candidats au baccalauréat à se rapprocher des daïras et communes pour effectuer une demande de Carte Nationale d’Identité Biométrique Electronique. Pour rappel, la nouvelle carte biométrique est constituée de deux puces : la première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire et la seconde comporte une application d’authentification du titulaire.



12 millions de passeports et 7 millions de cartes identité biométriques délivrés



Soulignons que selon l’article 10 du décret d’avril 2017, toute CNI établie et non retirée par son titulaire sera annulée et détruite 6 mois après la date de l’avis de retrait adressé au demandeur. Par la suite, l’autorité de délivrance doit informer le site de personnalisation du document pour désactiver les fonctionnalités de la carte et que les modalités d’annulation et de destruction de la CNI sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

Il y a lieu de noter que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a indiqué récemment que plus de 12 millions de passeports et 7 millions de cartes d’identité biométriques ont été délivrés depuis le lancement de l’opération.

Le ministre a appelé les citoyens «à demander la carte d’identité biométrique auprès des Assemblées populaires nationales (APC) eu égard à son importance majeure dans les futures opérations électroniques à travers les différentes prestations», expliquant qu’elle contient «des applications qui seront prochainement exploitables».

«Cette carte est l’axe de toute opération de modernisation engagée, d’autant qu’elle comprend un numéro national pour chaque citoyen qui lui permettra d’effectuer ses opérations au niveau des autres secteurs», a assuré le ministre.

Il a annoncé, à ce propos, l’entrée en service du permis de conduire biométrique et du document électronique d’immatriculation des véhicules à partir de 2018. M. Bedoui a indiqué que l’année 2017 a constitué une nouvelle étape dans la numérisation de l’administration locale ainsi que l’achèvement des expériences relatives à ces deux projets».

Sarah A. Benali Cherif