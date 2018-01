Recherche scientifique : Des textes d’application annoncés

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a évoqué, hier à Alger, les efforts du secteur pour l’élaboration des projets de textes d’application portant définition des contenus des programmes nationaux de la recherche scientifique, en consacrant les modalités de financement en fonction des objectifs. En réponse aux questions des membres de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi de règlement budgétaire 2015, M Hadjar a fait état de la préparation en cours d’un ensemble de textes d’application relatifs à la loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, et qui concernent essentiellement la définition des contenus des programmes nationaux de la recherche scientifique, tout en consacrant les modalités de financement en fonction des objectifs. La définition des contenus des programmes de recherche scientifique obéit à plusieurs critères, notamment «la détermination des priorités des domaines de recherche pour une meilleur valorisation des résultats au service de l’économie nationale et conformément aux exigences du marché», a précisé M. Hadjar. Le secteur œuvre à la consécration des modalités de financement dans le domaine de la recherche scientifique, en fonction des objectifs, et au renforcement de missions des institutions ayant rapport avec la programmation des activités de recherche, leurs exécution et l’évaluation de leurs résultats, a-t-il ajouté. M. Hadjar a expliqué que ces efforts s’inscrivaient dans le cadre du «renforcement de la relation entre les établissements de l’enseignement supérieur et le secteur économique, les entreprises industrielles et des services, notamment la création de pépinières d’innovation et réactivation des pépinières d’entreprises et centres de reconversion technologique». (APS)