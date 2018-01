Préservation du patrimoine architectural et urbain : 28 architectes reçoivent des certificats de qualification

Afin de combler le manque d’architectes qualifiés en patrimoine architectural et urbain, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a procédé, hier au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à la remise de certificats de qualification à 28 architectes algériens.

Ce document leur permettra de se constituer en chef de projet pour les opérations portant sur les biens classés sur la liste du patrimoine.

Azzedine Mihoubi a déclaré avoir veillé personnellement à accréditer le plus grand nombre d’architectes spécialisés afin de répondre à la grande demande du marché avec une dizaine de sites historiques en attente de rénovation et d’habilitation. « Nous avions 60 architectes spécialisés, c’est un nombre insuffisant pour répondre à la demande de notre riche patrimoine architectural de tout le territoire national. Ces 28 accréditations sont une valeur ajoutée au grand chantier qui nous attend, et la liste demeure ouverte pour qualifier prochainement d’autres architectes », a déclaré le ministre. Azzedine Mihoubi a admis qu’il était temps de qualifier le maximum d’architectes pour combler le vide rencontré à maintes reprises lors de la rénovation de projets. « Le recours aux experts étrangers nous a épuisé, notamment lors des grandes manifestations comme Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011 et Constantine capitale de la culture arabe en 2015. Plusieurs projets ont été retardés ou même annulés par manque de bureaux d’études algériens qualifiés en matière de patrimoine architectural et urbain. Désormais, ces 28 architectes vont se mettre à l’œuvre en attendant l’accréditation d’autres architectes », a-t-il fait savoir avant d’appeler l’ensemble des institutions culturelles et le mouvement associatif à s’ouvrir davantage aux compétences d’architectes algériens. Enseignante et maitre assistante classe B à l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), Safia Meklati , jeune ingénieure spécialisée dans le patrimoine architectural et urbain se réjouit de la remise de cette affectation qui va lui permettre de passer à l’action dans la rénovation et la restauration de nos sites historiques. « Cet agrément va nous d’intervenir sur les chantiers du patrimoine historique. Le nombre d’architectes qualifiés dans le patrimoine était peu élevé par rapport au grand nombre des sites archéologiques et historiques en Algérie. Je travaille sur la capitale, c’est le projet de la Casbah qui m’intéresserait pour redonner vie à cette citadelle historique, cela dit, nous sommes aptes à travailler sur tous les sites du territoire national », a-t-elle fait savoir.

Kader Bentounès