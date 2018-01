élaboration des sujets du BAC 2018 : 500 cadres qualifiés mobilisés

Les sujets du baccalauréat session 2018 seront prêts dés le mois d’avril. Pour se faire, pas moins de 500 cadres entre enseignants et inspecteurs de l’éducation qualifiés et spécialisés dans différentes matières, ont été mobilisés pour l’élaboration des sujets. En effet, selon une source au ministère de l’éducation nationale, l’Office national des examens et concours (ONEC) a déjà, procédé à la préparation et à la mise en place des commissions chargées de l’élaboration des sujets des épreuves du BAC au titre de l’année scolaire 2017/2018. Des épreuves qui se dérouleront du 3 au 7 juin prochain

A cet effet, des rencontres sont organisées, chaque semaine, par l’ONEC avec les fonctionnaires concernés, en vue d’enrichir la banque des données, et ce, avant de procéder à l’opération de tirage au sort relative au choix des sujets d’examens de cette session.

Dans le cadre des préparatifs de cette opération, la ministre de l’Education nationale, Mme. Nouria Benghebrit a donné de fermes instructions à l’Office pour le respect des normes et des consignes de sécurité contenues dans la loi, notamment pour ce qui est du choix et de la préparation des centres où vont se dérouler les examens nationaux. En application de ces instructions, l’ONEC en coordination avec les directions de l’Education à travers le pays ont entamé les préparatifs et travaillent avec professionnalisme, au titre des efforts du ministère visant l’amélioration périodique de l’organisation des examens.

Pour éviter les erreurs commises dans la formulation des sujets des examens nationaux, le ministère a exigé l’expérience comme critère déterminant aux enseignants et inspecteurs impliqués dans l’élaboration des questions dans différentes épreuves, outre une qualification en la matière.

Pour assurer les conditions nécessaires et sécuriser le déroulement des examens qui sont au cœur même des préoccupations de l’Etat et du gouvernement. Le ministère de l’Education nationale s’engage, encore cette année, à déployer les moyens matériels et humains, à même, de garantir aux candidats aux différentes épreuves de fin de cycle à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, les conditions nécessaires pour le bon déroulement des examens. En outre, le ministère de l’éducation a pris, pour cette session, des mesures qui consistent en la séparation des candidats libres de ceux qui sont scolarisés, pour lutter contre la fraude et éviter les cas de triche et assurer, ainsi, l’égalité des chances entre tous les candidats. Le ministère a tenu dans ce contexte, à rassure tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps.

Il convient de noter que dans le cadre des préparatifs relatifs à l’examen du baccalauréat, session juin 2018, il a été décidé de maintenir les dispositions de la session 2017, notamment en matière de sujets d’examen.

La ministre avait indiqué, sur son compte Facebook, que, les candidats auront, dans chaque matière, le choix entre deux sujets et bénéficieront de 30 minutes supplémentaires pour chaque examen.

Kamélia Hadjib