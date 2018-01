Enseignement supérieur- SNEU : Une commission pour le suivi des décisions

Le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU) a fait état hier d'un accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur la mise en place d'une commission mixte pour le suivi de l'application des décisions convenues lors des rencontres périodiques organisées récemment. Le syndicat a indiqué dans un communiqué que «la séance de travail périodique qui a regroupé, jeudi dernier au siège du ministère, les représentants de son Bureau national, présidé par le secrétaire général, Messaoud Amarna, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et des cadres du ministère a été sanctionnée par un accord sur la mise en place d'une commission, composée de 2 cadres du ministère et 2 membres du Bureau national, pour le suivi de l'application des décisions arrêtées lors des réunions».

«Lors de cette réunion, le ministre a répondu aux principales préoccupations du SNEU, principalement le retard de promulgation du décret sur les modalités de qualification universitaire, précisant que le projet de ce décret est en cours de révision, mais qu'en attente les opérations de qualification se poursuivent selon la réglementation en vigueur», a indiqué la même source. M. Hadjar a fait savoir, concernant «les dépassements enregistrés au niveau de certaines commissions scientifiques ou conseils scientifiques», que «le recteur de la faculté ou le président de l'université est habilité à trancher dans pareils cas conformément aux lois en vigueur», annonçant «la généralisation prochaine d'un règlement intérieur unifié organisant le travail de tous ces établissements au niveau national».

Pour ce qui est du suivi continu de l'enseignant chercheur et de l'évaluation annuelle de son effort, le ministre a affirmé, ajoute la même source, que «cette évaluation fait partie des opérations s'inscrivant dans le cadre de l'auto-évaluation de chaque établissement et quelle que soit sa forme, cette évaluation ne vise nullement à nuire à l'enseignant». «Les représentants du SNEU ont soulevé les préoccupations liées à la lenteur du travail des commissions du logement au niveau de certains établissements universitaires», a indiqué le Syndicat qui a évoqué «un accord sur l'envoi, dans les plus brefs délais, de commissions d'enquête dans les établissements concernés pour s’enquérir des causes réelles de ce retard et les traiter rapidement». Le ministère a attiré l'attention, dans ce sens, sur l'activation de certaines commissions qui ont entamé les missions qui leurs ont été confiées. Dans ce contexte, le Bureau national du syndicat a demandé au ministre «d'intervenir auprès du ministère de l'Habitat afin que les enseignants chercheurs bénéficient de la nouvelle formule Logement promotionnel aidé (LPA) et la cession des logements de fonction».

«Le syndicat a présenté également une liste des établissements ou l'action syndicale est confrontée à de nombreuses difficultés», a affirmé le SNEU soulignant que le ministre «a ordonné l'envoi d'une instruction obligeant les responsables de tous les établissements du secteur à tenir des rencontres périodiques avec les partenaires sociaux et communiquer des rapports sur le sujet». (APS)