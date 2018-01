GRAND ANGLE : Le Tournant ?

Le dossier Proche-Orient entame-t-il sa phase de décantation ? Les déclarations du président américain Donald Trump sur le statut d’El Qods y sont en tous les cas pour quelque chose. Le cabinet du premier ministre israélien a saisi cette perche pour durcir encore un peu plus la répression à l’égard de la population palestinienne, aussi bien à Ghaza qu’en Cisjordanie : 23 morts depuis l’annonce sur le statut d’El Qods. Israël en a aussi profité pour étendre ses colonies en Cisjordanie et promulguer des lois scélérates à l’égard de la population arabe de la ville sainte. Une série d’événements qui a fini par exaspérer les Palestiniens. Lors de sa dernière réunion, l’OLP a brandi la menace de remettre en cause la reconnaissance d'Israël. Une attitude jamais adoptée depuis Ahmad Shuqairi, premier dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine. Dos au mur, les dirigeants palestiniens ont décidé un va-<tout touchant à un principe fondateur intervenu en 1988 et qui a préludé aux accords d’Oslo, balayés d’ailleurs d’un revers de main par Netanyahu. La question centrale qui se pose est de savoir si le président Mahmoud Abbas tranchera en faveur de cette option. Le Conseil central de l'OLP, internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens, a demandé à la direction palestinienne de suspende la reconnaissance d'Israël, jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans les frontières d'avant 1967, c'est-à-dire avant l'occupation des Territoires palestiniens et la prise d’El Qods-Est. Avant cela, les 90 membres du Conseil ont réclamé l'arrêt de l'ultra-sensible coordination avec Israël dans le domaine de la sécurité. Pour bon nombre d’experts, le bras de fer engagé n’est pas sans risque. Le cabinet israélien a demandé récemment de cesser toute aide financière à l’UNRWA, organisation onusienne d’aide aux réfugiés palestiniens. Un appel immédiatement exaucé par Washington qui a décidé d’une coupe de plus de 50%. Le chantage financier pratiqué par Washington, qui contribue à hauteur de 30% du budget de l’Agence onusienne d’aide au développement, reste une arme à double tranchant. Tillerson, Mattis et d’autres avancent qu’un arrêt de toute l’assistance risque d’exacerber l’instabilité générale au Moyen-Orient, notamment en Jordanie, qui héberge des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Si la balle est dans le camp du président Abbas, la génération montante des jeunes cadres de l’OLP attend d’un pied ferme la décision finale.

Une nouvelle vague qui veut recréer la dynamique de l’OLP. Mais comment est-ce possible avec la direction actuelle qui appartient au siècle passé ?

M. T.