Médiation dans le processus d’union : Abou Zahri appelle l’Algérie à poursuivre son soutien à la cause palestinienne

Le porte-parole du mouvement palestinien Hamas, Samy Abou Zahri, a appelé lundi l'Algérie à poursuivre son soutien à la cause palestinienne et à jouer son rôle en tant que médiateur, entre les factions palestiniennes, dans le processus d'union, particulièrement avec les «graves pressions» auxquelles est confronté le peuple palestinien.

Le même responsable palestinien, qui conduit une délégation en Algérie, a déclaré, lors d'un point de presse animé au terme de sa rencontre avec le président du parti Tajamoue Amel El Djazair (Taj), Amar Ghoul : «Nous comptons beaucoup sur l'Algérie qui demeure depuis toujours, pour la cause palestinienne, une citadelle imprenable face aux pressions». Le même responsable palestinien a évoqué le soutien constant et inconditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne, d'autant plus, a-t-il dit, que l'Algérie était «le premier pays à avoir soutenu la cause palestinienne et à lui avoir fourni fonds et armes, et ce, sans avoir attendu une récompense politique en retour». A ce titre, le responsable palestinien a exprimé «sa fierté» quant à la position algérienne, estimant que cette dernière «jouit d'une grande estime auprès de l'ensemble des enfants du peuple palestinien». M. Samy Abou Zahri a, par ailleurs, abordé le «dossier de la réconciliation palestinienne qui piétine», indiquant que ce dernier a figuré en bonne place dans les entretiens avec le président du Taj, mettant en avant le souci du mouvement Hamas de «finaliser ce dossier et de retrouver l'unité du peuple palestinien», et affirmant également que le mouvement «a apporté beaucoup et apporte toujours davantage» pour dépasser cette étape. Dans le même contexte, Samy Abou Zahri a accueilli favorablement «toute initiative ou médiation» de l'Algérie pour la concrétisation de l'unité et de la réconciliation entre les factions palestiniennes, au service de la mère des causes. Par ailleurs, les deux parties ont évoqué la décision du président américain de transférer l'ambassade de son pays à El-Qods Echarif, et qui vise à judaïser cette ville et à «se débarrasser de la cause palestinienne». M. Amar Ghoul a, de son côté, rappelé «la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne», à travers le fort soutien populaire apporté à la mère des causes. Une position qui est née, a-t-il poursuivi, par «conviction et par spontanéité». Il a, à ce titre, salué le rejet par l'Algérie de la décision du président américain, qui est , a-t-il estimé, «une décision qui dénote une rancune profonde, et qui viole et usurpe à la fois». Le même responsable palestinien, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation, a tenu plusieurs rencontres avec les responsables des partis, s'est déplacé dans plusieurs wilayas et pris part à plusieurs activités de soutien à la cause palestinienne.

Le conseil central palestinien appelle l’OLP

Suspendre la reconnaissance de l’état d’Israël

Le conseil central palestinien a appelé lundi l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à suspendre la reconnaissance de l'Etat d'Israël, en réponse à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître El-Qods comme capitale d'Israël. Dans un vote intervenu à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le conseil central de l'OLP a «chargé le comité exécutif de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation», selon un communiqué cité par les médias. Ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 abstentions, selon le constat d'un journaliste de l'agence AFP. L'OLP est l'organisation internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens et son comité exécutif est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de négociation avec Israël. Le conseil central de l'OLP avait été convoqué à titre extraordinaire pour répondre à la décision du président Trump sur El-Qods, annoncée le 6 décembre dernier. Depuis cette date, 17 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences.

Dimanche, le président palestinien Mahmoud Abbas avait donné le ton de la réunion du conseil central de l'OLP, qui s'est déroulée sur deux jours. «L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle», avait tonné M. Abbas, en référence à la volonté proclamée de M. Trump de présider à «l'accord (diplomatique) ultime» entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens rejetteront le plan que Washington est censé présenter à une échéance encore indéfinie et toutes les options sont sur la table, avait-il proclamé. (APS)

Suspension de l’aide américaine à l’agence pour les réfugiés palestiniens

L’ONU préoccupée

Les Nations unies ont exprimé leur inquiétude suite à des affirmations de la presse selon lesquelles Washington pourrait réduire de manière significative son aide financière à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. «Il est important de comprendre que l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens a été mandatée par l'Assemblée générale des Nations unies pour soutenir des projets d'aide humanitaire et de développement en faveur des réfugiés palestiniens», a déclaré lundi Stephane Dujarric, porte-parole en chef de l'ONU. «Sa présence dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'aide humanitaire est un facteur de stabilité dans une zone extrêmement volatile», a-t-il souligné. Les Etats-Unis étaient l'un des principaux contributeurs de cette agence, dont le nom officiel est l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). «Le travail de l'UNRWA est capital, et si un donateur réduit de manière significative ses contributions, les Nations unies devront trouver des sources alternatives de financement», a indiqué M. Dujarric. Selon des affirmations de la presse, le président Donald Trump envisagerait de réduire de plusieurs dizaines de millions de dollars l'aide des Etats-Unis à l'UNRWA. Cette agence a été créée en 1949 pour apporter une aide humanitaire aux réfugiés palestiniens. Elle aide à présent quelque cinq millions de réfugiés palestiniens à travers tout le Proche-Orient. (APS)