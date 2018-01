Regard : La fibre des achats

Les soldes d’hiver sont de retour à partir de demain. C’est certainement un évènement heureux pour les amateurs du shopping, les fouineurs, les guetteurs d’aubaines et tous ceux qui attendent cette grande «foire» avec impatience pour se lancer dans une course, à la recherche d’articles, beaux, moins chers et surtout de qualité. Comme chaque fois, les yeux sont rivés sur les devantures des rues commerçantes, les bazars et autres espaces qui se mettent d’office, l’espace de six semaines, aux tons des promotions et offres, tous azimuts, pour «titiller» la fibre des achats chez le consommateur. Le rendez-vous, il faut le dire, mérite une halte de notre part, à plus d’un titre. D’abord parce qu’il vient casser les prix d’une part et donc, permettre aux familles de s’habiller de la tête aux pieds, et de l’autre, booster l’activité des commerçants qui n’est certainement pas insensible à un contexte économique peu reluisant consacrant l’austérité comme mode de vie irréversible, avec la hausse du prix du carburant, des fruits et légumes, des pois chiches, des haricots, des lentilles, bref, des fabacées et légumineuses de manière générale. En fait, cette petite «évasion», toujours la bienvenue, cela va de soi, pour pas seulement les moins nantis —ceux de l’autre côté de la barre en tirent surtout profit— car tout simplement favorisés par leur situation financière. Les prolétaires qui ont du mal à boucler leurs fins de mois, se contenteront pour leur part, de se «rincer les yeux» à défaut de se permettre tous ces fringues en folie. Ce serait vraiment chouette de voir ces soldes toucher les produits agricoles, les produits de large consommation qui boudent, de plus en plus, le consommateur désemparé par des hausses inexpliquées. Ce serait plus que parfait de se lever un bon matin et de trouver le magasin d’alimentation générale du coin procéder à son tour aux soldes et «copier» son voisin, ne serait-ce qu’une fois par an, pour rendre le sourire au pauvre travailleur ou encore au retraité qui comptent les secondes pour voir les virements de salaires et de pensions arriver. C’est dire qu’à chacun ses besoins. Des soldes pour les haricots et les lentilles pourquoi pas ?

Samia D.