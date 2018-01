Soldes d’hiver à partir de demain : bonnes affaires à petits prix

Les soldes sont l’occasion de faire de bonnes affaires pour les consommateurs, et d’écouler leurs stocks pour les commerçants qui ont baissé les prix de nombreux articles depuis quelques jours déjà.

Les algériens peuvent encore profiter des bons plans des soldes d'hiver durant un peu plus de 6 semaines et ce à partir de demain, 18 janvier. Pour la première démarque, les rabais sont déjà significatifs dans de nombreuses enseignes. Mais il est parfois difficile de s'y retrouver. Des boutiques et sites de ventes en ligne mêlent soldes et simples «promotions», alors même que la réglementation qui encadre ces deux types de réduction sont bien différentes. Attention donc aux effets d'annonce et aux prix barrés qui sont parfois de véritables arnaques. Les doutes persistent chez beaucoup de clients qui sont sceptiques devant des annonces de rabais allant jusqu’à 70% et 80%. Certains soupçonnent les commerçants d’augmenter les prix des articles avant de consentir une baisse. Les responsables des magasins que nous avons visités rassurent, quant à eux, qu’«il y a effectivement des réductions substantielles de prix». Ils en veulent pour preuve le respect de leurs engagements, les visites inopinées des services de la Direction du commerce à qui ils ont transmis les anciens et les nouveaux prix. «Peut-être qu’auparavant, lorsque chacun décidait des soldes quand bon lui semblait, il y avait une raison de douter, mais maintenant, croyez-moi, nous avons tous intérêt à baisser les prix pour renouveler nos stocks et éviter que des marchandises déclassées par la nouvelle mode ne nous restent sur les bras», rassure un gérant de magasin. Pour une autre vendeuse, c’est aux clients fidèles de juger : «Nos clients savent que nos soldes sont réels et que nous ne trichons pas. des contrôles inopinés sont pratiqués dans les magasins concernés par les soldes afin de vérifier les prix, mais aussi l’ancienneté des articles mis en vente dont la date d’achat ne doit pas être inférieure à 3 mois. L’enquêteur peut et doit exiger la facture d’achat pour faire les vérifications d’usage». Mais «c’est le marché qui juge», ajoute un autre vendeur qui considère qu’il ne faut surtout pas croire que les clients sont dupes.

En tout cas, si fraude il y a et si elle persiste, les services de contrôle de la Direction du commerce dressent un procès-verbal et engagent une procédure qui aboutira à une sanction comme le prévoit la réglementation. Des procès-verbaux sont dressés aux commerçants qui pratiquent les soldes sans autorisation de même que ceux qui n’affichent pas les anciens prix avec les nouveaux. Les sanctions pour ce genre d’infractions peuvent aller jusqu'à la fermeture du magasin, et ce, pour publicité trompeuse.

Sur le terrain, On a constaté, en effet, que les affiches et les réductions publiées sur les vitrines sont fausses car une fois à l’intérieur, les anciens prix ne sont guère mentionnés.



Numérisation de l’opération pour les commerçants



Pour cette année, de nouvelles mesures ont été prises au profit des opérateurs économiques intéressés par la vente au rabais et désireux d'obtenir une autorisation en vue de leur faciliter la procédure. Le ministère de tutelle avait choisi Alger comme wilaya pilote pour l'opération de numérisation de la procédure, mise en œuvre durant les soldes d'été dernier. Le représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, Dehar Layachi, a déclaré que les demandes des commerçants sont réceptionnées par voie électronique pour les ventes règlementées (soldes et liquidation de stocks), et ce dans le cadre de la facilitation des procédures administratives, ajoutant que la période des soldes d'été a été fixée du 21 juillet au 31 août 2018. M. Dehar a, par ailleurs, indiqué que l'opération s'effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de vente au rabais, promotionnelle, en liquidation de stocks, en magasins d`usines et vente au déballage ainsi que sur décision des services compétents de wilaya. La décision prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce. Il faut savoir ainsi que le nombre des agents de contrôle et de répression des fraudes

dépasse les 800 agents répartis sur tout le territoire de la wilaya, mobilisés à travers 13 circonscriptions administratives et 57 communes, qui seront déployés tout au long de la période des soldes, pour relever les infractions et prendre les mesures nécessaires (amendes) pour la protection du consommateur. Selon le bilan de la période des soldes d'hiver de 2017, 215 autorisations ont été accordées à plus de 720 commerces, tandis que 185 infractions aux conditions de vente aux rabais et de vente promotionnelle ont été enregistrées. Concernant la période des soldes d'été, 143 autorisations ont été accordées au profit de 365 commerces, outre 130

infractions recensées.

Farida Larbi