Annaba : Arrestation d’une bande internationale de trafic d’or

Un réseau criminel international activant dans la commercialisation de l’or frauduleusement, à partir de l’Algérie via la Tunisie vers d’autres pays voisins, a été démantelé, au cours de cette semaine, par les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba, indique un communiqué de ce corps constitué. Outre la saisie d’un kg d’or jaune, une quantité de métaux précieux (argent), des sommes d’argents en monnaie nationale et de différentes devises, un véhicule ainsi que des équipements utilisés pour le trafic d’or, a ajouté la même source. Cette opération s’est rendue possible grâce à l’exploitation d’informations relatives à l’activité des mis en cause dans le trafic illégal de l’or à l’échelle du territoire. Après identification des mis en cause, ces derniers ont été arrêtés à l’intérieur d’un local masqué en flagrant délit, a précisé la même source. La fouille du véhicule spécial des mis en cause a permis la découverte d’une quantité importante d’or destinée à la commercialisation frauduleuse. Agés entre 30 et 41 ans, les trois suspects, des récidivistes, ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Annaba, conclut le communiqué.

B. G.