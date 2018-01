CAN-2018 : Algérie - Cameroun pour ouvrir le bal

L'équipe nationale de handball messieurs tentera mercredi de réussir ses débuts dans la 23e Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 en affrontant le Cameroun au Palais des sports de Libreville au Gabon (11h00 locales et algériennes), alors que le pays hôte aura un match piège contre le Congo, en match d'ouverture de la compétition (17h00). Le Sept national, à pied d'œuvre à Libreville depuis lundi, aura à cœur d'«impressionner» ses adversaires dès le début en essayant de décrocher une victoire avec l'art et la manière face à une équipe camerounaise dont l'essentiel de la préparation a été effectuée au Brésil. «Selon les dernières informations, l'Algérie est un peu affaiblie. Mais ce n'est pas une raison. Il faut se surpasser lors de ce premier match, l'aborder avec beaucoup d'envie, se donner à 200% pour ne pas passer à côté lors ce rendez-vous inaugural qui est capital», a affirmé le gardien de but camerounais Chris Nkuingoua, sociétaire du club français du CO Vernouillet. Logée dans le groupe A, en compagnie également du Gabon (pays hôte), du Congo, de la Tunisie, l'équipe nationale devra faire lors de ce tournoi sans les services d'Ayoub Abdi (CRB Baraki) et Hicham Kaabach (Istres)forfait pour blessures et Abdelkader Rahim (Dunkerque) qui a décidé de quitter la sélection. Le Gabon, à domicile et devant son public, ouvrira le bal face au Congo dans un match piège pour les joueurs de l'ancien international français Jackson Richardson (17h00) alors que l'Angola, troisième lors de la CAN-2016 en Egypte, croisera le fer dans le groupe B avec le Nigeria. Le quatrième et dernier match au programme de cette première journée mettra aux prises l'Egypte, tenante du titre, au Maroc, dans un derby nord-africaine qui devrait revenir, à priori aux «Pharaons», dans le groupe B.