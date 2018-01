Le Coin du copiste : Dames de cœur

Bahia Rachedi, grande comédienne, au demeurant, occupe la télévision algérienne avec les feuilletons où elle est distribuée. Comme ce ne sont pas les rediffusions qui manquent, nous la voyons presque au quotidien dans son rôle de prédilection, la maman d’une famille riche. Les feuilletons algériens ne racontent pas les histoires des familles pauvres, que celles des familles aux luxueuses villas avec piscine et qui restent honteusement là, sans prétendre à la baignade même en temps de grandes chaleur.

L’image de Bahia Rachedi ancienne choriste de la télévision devenue actuellement la comédienne la plus distribuée dans les séries et feuilleton algériens, malheureusement avec un seul rôle pour elle, celui de la mère.

Elle confirme cette tendance algérienne qui veut que des comédiennes finissent leur carrière avec un seul rôle, la maman. Cela a commencé avec la comédienne Keltoum, danseuse, chanteuse, comédienne de théâtre et de cinéma qui a subjugué le public algérien et international avec le rôle de la mère qui part à la recherche de son fils dans le désert algérien avec un couffin vide dans une main et une poule dans l’autre pour amadouer le soldat français, dans le sublime Le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, récompensé au festival de Cannes en 1966 avec le prix de la première œuvre. Depuis Keltoum est devenu la mère de tous les héros et héroïnes des films algériens. Dommage, le public algérien aurait découvert d’autres facettes de son talent avec d’autres personnages. Djoudja, prend le relais de la maman dans d’autres longs-métrages algériens puis se sera le tour de Chafia Boudraa qui commencera avec le rôle de la maman dans le feuilleton l’Incendie, de Mustapha Badie. Depuis, ce rôle la suivra durant sa carrière d’actrice et elle en a tourné des films. Même Rachid Bouchareb lui donnera le rôle de la mère dans Hors-la-loi.

C’est le cycle des rôles de la maman dans la sphère audiovisuelle algérienne.

Une comédienne se distingue toutefois non pour avoir campé des rôles autres que celui de la maman mais pour être choisie en tant que méchante du film ou du feuilleton, il s’agit de Farida Sabondji. Pour elle, c’est le rôle de la belle-mère sévère et exigeante qu’elle campera durant sa très longue carrière même s’il faut reconnaitre qu’elle excelle dans son rôle.

Toutes ces dames de cœur méritent un meilleur sort que celui qui a été le leur dans leur carrière, elles qui auraient pu jouer d’autres personnages. Dommage, elles sont nées mère et sont restées mères comme si, le rôle de la maman est le seul qui représente la femme algérienne une fois mariée.

Pour les comédiens, cela a été différents quoique Hassan El Hassani n’a joué que les rôles de paysan dans des films de guerre et celui de fellah qui débarque perdu à Alger. Yahia Ben Mabrouk n’a jamais campé un rôle dramatique. Et la liste est longue de ceux qui n’ont en définitive joué qu’un seul rôle.

Abdelkrim Tazaroute