Dans la LUCARNE : Mahrez, le virtuose

On ne le dira jamais assez, s’il y a un joueur actuellement qui a éclaboussé les télévisions du monde entier et aussi fait le «buz» sur les réseaux sociaux, c’est incontestablement Ryadh Mahrez. Ce joueur, qui a atterri à Leicester (Angleterre) depuis quelques années déjà en provenance du Havre, ne cesse de faire parler de lui. Sans nul doute que l’année 2016 a été son «meilleur cru» et il espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Toujours est-il, ce joueur charmant et aimable s’amusait presque sur un terrain. Il y a quelques jours, dans le championnat de Premier League, il a tout simplement ridiculisé les joueurs de Chelsea, qui ne sont pas «tombés de la dernière pluie». Il sait manipuler le ballon comme personne. Presque un prestidigitateur que même Messi— que certains sur les plateaux ne ratent pas de le prendre comme référence—ne peut imiter. Notre compatriote est sur une courbe ascendante. L’année 2016 lui avait permis de devenir le meilleur joueur du championnat anglais n’en déplaise aux jaloux ! Il a aussi pris le championnat avec ce petit club qu’est Leicester au nez et à la barbe des «grosses pointures» de la «balle ronde anglaise», à l’instar d’Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, pour ne citer que ceux-là. Il y a lieu d’admettre qu’en Angleterre, on ne distribue pas les satisfecit à la tête du client. Dans ce pays, c’est un peu la politique de la méritocratie. Si vous ne méritez pas, vous n’aurez rien, vous pouvez en être sûr ! Là, on ne donne rien aux gens qui n’ont rien fait pendant toute une saison. Celui qui brille au firmament des «étoiles» sera immanquablement récompensé le jour «j». C’était le cas de Mahrez, et ce ne n’est que justice. Ce joueur mérite tous les égards. Il mérite actuellement tout ce qui se dit sur lui. C’est un joueur qui confectionne des prouesses techniques à chacune des ses apparitions. Il est si fort que personne ne peut l’arrêter. Toutes les équipes contre lesquelles Leicester avaient joué ont eu un aperçu sur l’immense talent de ce «dribbleur» hors pair. A son chapitre, il surclasse tout son monde. Ceux qui se pavanent et disent qu’ils sont meilleurs que lui peuvent encore faire la chaîne. Il est, cependant, mal récompensé, eu égard à son talent qui a fait des envieux. En effet, jusqu’ici, il est annoncé partout, mais concrètement il est toujours à Leicester. «Ça ne bouge pas» encore pour lui. C’est un peu la «guigne» qui le poursuit. Aboutrica, le félin du nil, s’était étonné que Mahrez ne soit pas encore engagé par une grande équipe d’Europe. On parle de Coutinho et d’autres joueurs, mais de Mahrez point d’offres ! Un ancien joueur du championnat anglais a mis tout simplement la barre très haut en parlant d’un montant de 85 millions d’euros pour l’achat de Mahrez. C'est-à-dire qu’il n’a parlé que du strict minimum. Le joueur mérite plus. Puel, son entraîneur à Leicester, a avancé, lui, un chiffre de 110 millions d’euros... la valeur de Mahrez d’ici peu. En dépit de cela, on continue à le snober. Certes, Arsenal de Wenger essaye de faire un geste, mais cela reste encore très timide. Le Real de Madrid, qui se trouve pourtant dans la «mélasse», ne pense même pas à Mahrez, mais comment engager Neymar, même s’il le faut le «troquer» contre Cristiano Ronaldo et une très forte somme d’argent. Qu’est-ce qui fait que les grands détournent le regard ? Mystère et boule de gomme !

Hamid Gharbi