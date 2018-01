USM Alger 1 - CS Constantine 0 : Sur un exploit de Sayoud

L'USM Alger a composté son billet pour les huitièmes de finale de la coupe d'Algérie de football (seniors), en s'imposant, hier à domicile, face au CS Constantine. L'unique réalisation de cette confrontation à été l'œuvre de Sayoud (59’).

Le public du stade de Bologhine est resté sur sa faim, pratiquement, à l'occasion de cette rencontre assez serrée, marquée surtout par l'engagement physique et dominée par l'aspect tactique. Notamment en première période où les joueurs des deux formations se sont livrés à une véritable bataille au milieu du terrain, dans le but de contrôler le rythme de la partie. Adoptant des dispositifs tactiques de base différents, les deux teams ont pratiquement joué la prudence. Évoluant avec un bloc médian, les protégés de Hamdi se sont distingués par un jeu élaboré assez varié. Les camarades de Koudri ont eu le monopole du cuir, certes. Cependant, ils n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif des Sanafir, et encore moins à créer le danger. L'unique occasion notables des locaux fut à l'actif de Derfalou (24'). Son tir, à la limite de la surface, est bien capté par le portier Rahmani. De leur côté, les poulains du coach Amrani, dans une configuration défensive (5-3-2), sont surtout restés en embuscade. Avec un bloc relativement bas, les coéquipiers du meilleur buteur du championnat, Abid, se sont contentés de gérer la pression de l'adversaire et les moments forts de la rencontre pour évoluer en contre. De retour des vestiaires, les Rouge et Noir ont continué à prendre l'initiative du jeu à leur compte, alors que les visiteurs sont restés fidèles à leur stratégie. Ainsi, en poussant de plus belle, les Algérois ont fini par provoquer le déséquilibre dans la défense adverse et trouver la faille, à l'heure de jeu. Sayoud, à la limite de la surface de réparation, reprend superbement de l'extérieur du pied gauche, le centre sur le côté droit de Derfalou. Le gardien Rahmani est resté de plomb sur sa ligne. Après cette réalisation, le coach des Sanafir a complètement chamboulé son schéma (4-3-3), pour passer à l'offensive, avec notamment l'incorporation de Cissé et de Rebih. Néanmoins, malgré les quelques tentatives enregistrées, le Chabab ne parviendra pas à renverser la vapeur. 67, la balle de Cissé est passée tout près du cadre. 74', Belkheir, d'un tir lointain, oblige Mansouri à la parade pour dévier le cuir en corner. 75', le heading de l'avant-centre Abid est repoussé par le gardien.

La balle revient dans les pieds d'Aroussi au point de penalty, qui se heurte à son tour à la défense. 89', le coup franc de Zerara trouve le poteau droit de Berrafene, qui venait tout juste d'effectuer son entrée en jeu après l'expulsion de Mansouri pour faute de main à l'extérieur de sa surface. Une victoire méritée, dans l'ensemble, pour les joueurs de l'USMA, qui ont montré plus de détermination. Pour rappel, le tirage au sort des huitièmes et quarts de finales de la coupe d'Algérie aura lieu le 23 janvier.

Rédha M.