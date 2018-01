M. Guitouni à Béchar : Nécessité d’élargir le réseau de distribution du GPL

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a souligné, hier à Béchar, la nécessité de l’élargissement et de l’extension du réseau national de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

«L’entreprise Naftal doit redoubler d’efforts pour l’extension de son réseau de distribution de ce carburant et aussi les capacités techniques de ses centres spécialisés, dans le but de l’équipement du parc automobile roulant en accessoires de conversion au GPL, pour atteindre un objectif de plus de 500.000 véhicules d’ici 2021», a-t-il précisé, en marge de sa visite à l’unique centre de conversion de véhicules en GPL. «Nous devons augmenter les capacités des centres de conversions, pour mettre le GPL à la disposition de l’ensemble des automobilistes du pays», a t-il encore ajouté. «Le centre de conversion de GPL de Béchar, réalisé avec un coût de plus de 36 millions de DA et ouvert depuis septembre dernier et dispose d’une capacité de conversion de 6 véhicules par jour, doit à l’avenir faire l’objet d’une extension de ses capacités, comme devront l’être les autres centres similaires en activité actuellement à travers le pays. Cette opération devra renforcer la création de nouveau postes de travail au profit des jeunes», a-t-il souligné. Actuellement, 40 centres du genre sont opérationnels à travers le pays, dont 5 nouveaux seront ouverts avant la fin de ce mois de janvier et 12 en projet au titre des années 2018 et 2019, selon les responsables de l’entreprise nationale Naftal. Auparavant, le ministre de l’Énergie a procédé, au chef-lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), à la mise en service d’un réseau de distribution d’énergie électrique de haute et basse tension au profit de deux lotissements urbains de cette collectivité. Cette opération, qui s’inscrit au titre de l’amélioration de la vie quotidienne des habitants, a nécessité un investissement public de plus de 83 millions de DA, dégagé par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales (FGSC), et ce pour la réalisation et l’équipement d’un réseau de transport et de distribution de cette énergie sur plus de 24 km. M. Guitouni a également procédé dans la même commune à la mise en service d’un nouveau réseau de gaz de ville au profit de 450 foyers, grâce à un réseau de transport et de distribution de 14 kilomètres linéaires, réalisé et équipé avec un montant de plus de 32 millions de DA, alloué par le Fonds spécial de développement des régions du sud (FSDRS). Dans cette collectivité frontalière, on recense 3.750 abonnés au réseau public de distribution de l’énergie électrique et 700 autres au réseau de gaz de ville, selon chiffres communiqués par les responsables locaux de la société de distribution de l’Ouest (filiale de la sonelgaz). Le ministre de l’Énergie a aussi inauguré la nouvelle agence commerciale de la même société publique au chef lieu de la commune d’Ounif, dont les travaux de réaménagement ont nécessité un coût de plus de 5 millions de DA, dégagé des propres fonds de cette société. À Taghit où il s’est rendu par la suite, le ministre a visité un nouveau poste mobile de distribution de l’énergie électrique d’une capacité de 60 et 30 KV de type pack, réalisé dans l’unique but de la sécurisation et la continuité de distribution de la même énergie aux habitants de cette commune touristique et de celle d’Igli, situées respectivement à 97 et 160 km au sud de Béchar. La wilaya de Béchar, qui enregistre un taux de 97% pour cent d’électrification avec un global de 80.288 abonnés à la basse tension, a bénéficié, au titre du quinquennal 2010/2014, d’une enveloppe financière globale de 387 millions de DA dont 290 millions de DA, représentant la part de l’État, et visant le raccordement de 4.087 foyers, s’est renforcée par le raccordement de 588 foyers, grâce à ce même programme, ont indiqué des responsables locaux du secteur de l’Énergie. (APS)