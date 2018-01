Skikda

Une bombe artisanale détruite



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 14 janvier 2018 à Skikda (5e RM), une bombe de confection artisanale, 7 kilogrammes de produits chimiques servant à la fabrication d'explosifs, ainsi que d'autres objets", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté à In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), dix contrebandiers et saisi un camion, 3 véhicules tout-terrain, 10.200 litres de carburant, 2 détecteurs de métaux, 8 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et une paire de jumelles". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté 31 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Bechar, Adrar et Tindouf".



Boumerdès

3 terroristes abattus



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, et suite à une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, daïra de Dellys, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Boumerdès (1re Région militaire) a abattu trois dangereux terroristes dont le criminel M. Chaabane, ayant rallié les groupes terroristes en 2009", précise la même source.

L’opération a permis de récupérer deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, six chargeurs, une quantité de munition et d’autres objets, ajoute le communiqué. "Cette opération intervient dans le contexte des efforts fournis par les unités de l’Armée nationale populaire, pour traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent à travers les quatre coins du pays", conclut le communiqué.



Bordj Badji Mokhtar

10 roquettes antipersonnel découvertes



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, cet après-midi du 15 janvier 2018, dix roquettes de type (S-5KO), antipersonnel et antiengins légers", a précisé la même source.

Cette opération réalisée sur le terrain réitère "l’engagement et la détermination des forces de l’Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité et la sécurité du territoire national", a soutenu le communiqué du MDN. (APS)