Le FLN salue la décision du chef de l’état

Le Font de libération nationale (FLN) salue et applaudit la décision du chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, en vertu de laquelle il a instruit le gouvernement de ne pas procéder à l’ouverture de capital des entreprises publiques sans son aval.

«Le FLN est profondément soulagé et tire même une grande fierté de cette décision du Président de la République et président du parti, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, qui a ordonné à l’Exécutif la sauvegarde des entreprises publiques et de ne les soumettre à aucun processus de privatisation». Cette réaction du parti majoritaire a été insérée en première ligne dans un communiqué rendu public par son secrétariat général. «C’est une décision de souveraineté d’une fermeté absolue qui certifie, une fois de plus, le caractère très judicieux de la politique menée par le chef de l’Etat», appuie encore le FLN. Le document rappelle, en outre, la rencontre de consultation ayant réuni, début janvier en son siège national, le SG du FLN, M. Djamel Ould Abbes, et les signataires du partenariat sociétaire public-privé, en l’occurrence le patronat conduit par le président du FCE, M. Ali Haddad, ainsi que le SG de la Centrale syndicale UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd. «Cette rencontre que le FLN a initiée, en sa qualité de première force politique du pays, s’est inspirée de notre responsabilité nationale quant à assurer un solide appui à la mise en œuvre du programme du Président de la République», est-il noté dans le communiqué d’hier. Lors de cette même rencontre, ajoute-t-on, «l’accent a été mis sans le moindre équivoque quant à notre attachement constant au secteur public stratégique qui demeure un acquis irréversible de la nation à consolider et à préserver pour les générations futures». Pour le FLN, l’instruction du Président de la République, qui a recommandé au gouvernement de subordonner à son accord préalable tout accord d’ouverture de capital ou de cession d’actifs des entreprises publiques dans le cadre du partenariat public-privé, a valeur d’un gage supplémentaire certifiant de la volonté de l’Etat à préserver et consolider les acquis sociaux. «C’est une instruction qui dénote une vision réaliste et méthodique par laquelle le Président de la République réitère son engagement inentamé à protéger les acquis sociaux des travailleurs et sa fidélité à la politique sociale de l’Etat dans le cadre de la solidarité avec la sphère sociale», explique le parti dans son communiqué. «Le FLN exprime ses vifs remerciements au Président de la République et appelle à faire de l’instruction du chef de l’Etat une source de motivation à même d’enclencher le dynamisme voulu dans le domaine économique et relever ainsi les défis du développement dans un climat de paix et de stabilité», ajoute-t-on dans le même document. Le FLN souligne en outre que la même instruction de M. Bouteflika s’inscrit dans le prolongement des décisions courageuses prises par le chef de l’Etat, elles-mêmes issues des aspirations du peuple à la démocratie, à la modernisation et au renforcement des constantes spirituelles et des composantes identitaires et authentiques de la nation. C’est, en effet, une série de décisions historiques dont le Président de la République a été l’auteur dans le seul et unique objectif de consolider constamment le principe de la cohésion nationale loin de toute « interprétation et surenchère», appuie encore le FLN. Historiques sont également les décisions du Président de la République en faveur de l’officialisation du tamazight, indique, par ailleurs, le FLN qui rappelle, à ce propos, l’inscription de Yennayer à l’agenda des fêtes nationales. «Le Président Bouteflika n’a ménagé aucun effort pour la généralisation de l’enseignement de la langue amazighe conformément à l’esprit de la Constitution, tout en insistant sur l’accélération de l’élaboration du projet de loi organique lié à la création de l’académie de la langue amazighe», est-il noté dans le communiqué.

Karim Aoudia