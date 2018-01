Préservation des acquis des travailleurs

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a considéré hier à Batna que le principe de la concertation et du dialogue avec les partenaires constitue un «véritable trésor» pour la préservation des acquis de la classe ouvrière.

Sidi Saïd, qui présidait l’ouverture à l’université de Batna-1 du 12e congrès de wilaya de l’UGTA, a indiqué que «par le dialogue, s’opère le développement fructifiant et nous avons fondé notre militantisme syndical sur le dialogue civilisé avec le gouvernement, le patronat et avec nos partenaires à tous les niveaux».

C’est cela «le trésor que nous devons préserver, car il permet à l’Algérie d’être forte quelles que soient les difficultés», a soutenu le responsable de l’UGTA, estimant que «la seule chose qui nous rassemble c’est bien la préoccupation de préserver notre grande Maison qu’est l’Algérie et de consolider les institutions de l’Etat avec en tête l’institution républicaine».

«Nous sommes aujourd’hui tous tenus d’œuvrer pour trouver les solutions pour bâtir une économie forte et autonome capable d’affronter les fluctuations du marché mondial et les retombées négatives de la mondialisation, de créer des emplois pour les jeunes et de la richesse, et de préserver le pouvoir d’achat», a encore indiqué Sidi Saïd, estimant qu’il faudrait pour les travailleurs, les entreprises et les responsables encourager l’initiative algérienne et l’accompagner. Il a réitéré, à cette occasion, le soutien de la Centrale syndicale aux décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, a-t-il insisté, «protègent à la fois les travailleurs, l’économie et le peuple». (APS)