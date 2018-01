Eclairage : Du montage à la fabrication

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a insisté, à Relizane, sur la fabrication d’équipements (pièces et accessoires) de véhicules, en Algérie. Le ministre a souligné qu’il n’y aura pas de montage de véhicules en Algérie à l’avenir, mais une industrie automobile. «J’ai demandé aux responsables de différentes usines de montage de véhicules de se lancer dans les plus brefs délais dans la fabrication de composants de véhicules», a fait savoir M. Yousfi. Le ministre a souligné que ces orientations interviennent dans le cadre de la diversification de l’économie nationale, que recommande le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, et du programme du gouvernement visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures. Au passage, M. Yousfi a annoncé la tenue d’une rencontre nationale, en mars prochain, regroupant les représentants d’usines de montage de véhicules et d’entreprises de sous-traitance, dans la perspective de création de partenariats pour fournir différents accessoires de véhicules. Ainsi, au-delà de la réussite qu’affiche l’industrie automobile, il s’agit de lui permettre de s’enraciner d’une manière forte en Algérie. Avec l’engagement des constructeurs, bénéficiant d’avantages majeurs tant du point de vue humain que matériel, à fabriquer les équipements (pièces et accessoires) automobiles localement, tels que Renault qui vient d’atteindre une part de marché record de 62,8%, ce créneau contribuera à booster la croissance de l’industrie et de l’économie, en général. Il convient de rappeler que le pays table sur une croissance rapide de l’industrie automobile, d’où l’intérêt d’investir sans plus tarder dans ce créneau. Ce secteur industriel stratégique, qui a su réaliser des résultats qualitatifs en un laps de temps très court, devrait s’attacher au pari de pouvoir maintenir cette performance et d’obtenir des résultats encore plus prometteurs, en réalisant des investissements dans les pièces détachées. C’est sur la sous-traitance automobile que repose en partie l’essor du secteur qui devrait s’engager vers davantage d’intégration locale, avec le développement de son tissu d’opérateurs nationaux et la diversification de ses métiers. A terme, bien sûr, le secteur atteindra la taille critique qui attirera plus d’équipementiers et au pays de s’acheminer à grands pas vers la réalisation des objectifs escomptés pour ce secteur prometteur, susceptible de lui conférer une position de choix sur l’échiquier mondial et de réaffirmer son attractivité et sa capacité à drainer davantage d’investissements dans divers secteurs primordiaux. Le marché algérien de l’automobile présentant d’importantes perspectives de développement, l’engagement vers davantage d’intégration locale, d’efficience de la chaîne logistique et de développement de l’expertise nationale, permettra à l’activité automobile de s’enraciner durablement dans le tissu économique national et d’être prête à affronter la concurrence.

Farid Bouyahia