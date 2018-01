Musée du métro de la place des Martyrs : Le projet sera livré après la station

Très attendu par le grand public, le musée souterrain de la station de métro de la place des Martyrs (Alger) ne sera pas livré en même temps que la réception de l’ouvrage qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), une structure relevant du ministère de la Culture. En effet, Abdelwahab Zekkar a révélé que l’entreprise chargée de la réalisation de ce musée n’a pas encore été désignée et que pour des considérations «purement techniques», il a été décidé de se consacrer en premier lieu à l’achèvement des travaux de la station de métro. «On avait initialement envisagé dés le lancement du projet en 2008 de réaliser les deux chantiers en simultané, mais on s’est rendu compte qu’il fallait se consacrer à la tâche la plus urgente, la réalisation de la station. Quant au musée souterrain, il va falloir patienter encore», a-t-il indiqué à un quotidien de la presse nationale.

Le DG de l’OGEBC avance à ce propos une échéance de deux à trois années pour pouvoir concrétiser le projet et affirme qu’une fois la station de métro livrée (fin janvier), on pourra dés lors se consacrer exclusivement aux travaux du musée. Abdelwahab Zekkar estime qu’il est «primordial de faire le bon choix» sur le bureau d’études appelé à superviser ce projet. «Les travaux doivent être faits correctement et le bureau choisi doit avoir une grande expérience dans ce genre de missions», a-t-il souligné en précisant qu’un appel à manifestation d’intérêt avait été lancé en 2014. «Sept bureaux d’études mixtes se sont manifestés mais cela n’a pas abouti. Maintenant, nous pourrions poursuivre le projet là où il a été stoppé, ou même lancer un nouvel appel d’offres restreint», a-t-il suggéré. Toutefois, et crise économique oblige, un sérieux obstacle pourrait se poser aujourd’hui, en l’occurrence le financement du projet. Un problème qui ne s’était pas posé lors du lancement des travaux. Pour rappel, l’origine du projet remonte à une dizaine d’années. Tout avait commencé lors de la réalisation des travaux du métro d’Alger, plus exactement l’extension Grande Poste/Place des martyrs.

Des vestiges archéologiques datant de différentes époques ont été découverts à la Place des Martyrs à l’emplacement même de la station. Des dizaines de dépouilles, remontant au 17e siècle, et des tombes byzantines ont été déterrés. La mission des fouilles des vestiges, pilotée par l’OGEB, a échu à un groupement mixte du Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et des Français de l’Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP). « Il était question en 2008 d’un chantier à ciel ouvert au niveau de la Place des Martyrs, sans tenir compte des éventuels vestiges existants. Nous étions déjà au courant de l’existence de vestiges au sous-sol de la Place des Martyrs sans pour autant localiser avec exactitude les endroits. Nous avons ainsi commencé notre mission par des sondages. En 2009, nous avons exploré environ 700 m² de surface et il a été prouvé l’existence de vestiges jusqu’à une profondeur de 7,5 mètres», a-t-il détaillé.



Des vestiges déterrés à 7,5 mètres de profondeur



Par la suite, il s’est avéré que ces trésors représentent 2000 ans d’histoire, de la période phénicienne en passant par la présence romaine, la période islamique et la période médiévale. Interrogé sur la gestion du musée souterrain de la station de métro de la Place des Martyrs, le directeur général de l’OGEBEC plaide pour la création d’une entité mixte entre le ministère de la Culture via l’OGEBC et l’entreprise du Métro d’Alger (EMA), et estime que pour des raisons de «sécurité du réseau des transports», l’EMA a son mot à dire. «Il s’agit de vestiges archéologiques. Notre responsabilité est grande et notre mission première est de préserver cette richesse», a indiqué Abdelwahab Zekkar.

SAM