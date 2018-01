Autoroute EST-OUEST : Inauguration du tunnel T4 à Constantine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a déclaré à Alger, que l'objectif essentiel de son département à l'heure actuelle consiste en le parachèvement de l'ensemble des projets programmés et en l'amélioration des prestations, conformément aux objectifs des programmes du Président de la République.

S'exprimant lors d'une réunion avec les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi du règlement budgétaire de 2015, le ministre a précisé que les projets relevant des secteurs des transports et des travaux publics qui n'ont pas encore été réceptionnés ou qui ne sont pas encore opérationnels, sont «des fonds dormants, car ils ne contribuent pas au développement économique, d'où l'objectif essentiel qui est le parachèvement de ces projets et l'amélioration des prestations». «En dépit de l'absence de nouveaux projets, durant les 3 dernières années, en raison de la situation financière, il n'en demeure pas moins que le grand nombre des opérations de parachèvement des projets précédemment inscrits confirme que la cadence de développement dans le secteur ne s'arrête pas», a relevé M. Zaalane. Il a ajouté que fin 2017, une amélioration a été notée, à travers le paiement des créances de plusieurs entrepreneurs étrangers et locaux, et ce, grâce aux décisions du Conseil des ministres, lesquelles ont permis l'affectation d'un budget pour le versement des ces créances. Le ministre a, par ailleurs, mis en avant la modernisation de l'administration à travers le recours à la numérisation et aux nouvelles technologies, soulignant que la préoccupation majeure de son secteur est l'amélioration des prestations.



Lancement des travaux de réalisation du port de Cherchell avant la fin du 1er semestre



Concernant le port d'El Hamdania à Cherchell ( Port-centre), le ministre a annoncé le lancement des travaux avant la fin du 1er semestre de l'année en cours et a également ajouté que ce lancement avait été initialement prévu au mois de novembre dernier, mais on a préféré ne pas se précipiter, en vue de réunir toutes les mesures et conditions pour assurer les meilleures conditions à ce projet. Abordant le transport ferroviaire de marchandises, le ministre a fait état de la décision de raccorder l'ensemble des entreprises économiques au réseau ferroviaire, particulièrement les entreprises activant dans les secteurs du ciment et de la métallurgie.

Lors du débat autour du projet de loi de règlement budgétaire de 2015, le ministre a indiqué que le secteur a de tout temps été au centre des préoccupations des pouvoirs publics comme vecteur du développement socio-économique. Rappelant les principaux axes du plan quinquennal 2015-2019, le ministre a évoqué la réalisation du réseau routier, des autoroutes modernes, la structuration et la maintenance du réseau routier existant conformément aux normes des transports et de la sécurité routière, l'amélioration des services, la maintenance et la réhabilitation des infrastructures maritimes, outre la réalisation de nouvelles infrastructures maritimes dans le domaine du commerce, de la pêche et des loisirs, en-sus du développement des infrastructures aéroportuaires pour satisfaire les besoins économiques.

Le programme comprend en outre la modernisation, le développement et la maintenance du réseau ferroviaire, le renforcement du parc de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), le développement du réseau de transport urbain (métro, tramway, téléphérique) et le parachèvement du programme de réalisation des gares routières. L'année 2015 a été marquée également

par le parachèvement des projets relevant des précédants plans quinquennaux, ainsi que des programmes relatifs au développement des infrastructures dans les Hauts-plateaux et au Sud.

Le secteur des travaux publics a bénéficié en 2015 d'un budget de fonctionnement de 20 milliards de DA, d'une autorisation de nouveau programme et de réévaluation dans le cadre du budget équipement de 234 milliards DA, de 206 milliards DA de crédits de paiement, et

de 3.346 milliards DA au titre du compte d'affectation spéciale «Fonds national routier et autoroutier».

Pas de privatisation d'Air Algérie

Dans sa réponse aux préoccupations des élus de L'APN axées sur la situation de la compagnie nationale, notamment sur les grèves des travailleurs, la réévaluation des projets et l'état des routes, le ministre a indiqué qu'il est important de procéder à des études minutieuses avant le lancement de projets. M. Zaalane a souligné que la compagnie aérienne nationale est dans une situation financière difficile, ajoutant un déficit, fin 2017, estimé à 11 milliards DA, excluant en même temps une privatisation de la compagnie. Concernant l'ouverture du fret aérien et maritime, le ministre a indiqué que le gel a été levé sur la loi relative à cette activité, soulignant qu'elle sera ouverte aux opérateurs privés nationaux. (APS)

M. Zaâlane à Constantine

Inauguration du tunnel T4 de l’autoroute Est-Ouest

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a procédé hier à l’inauguration du tube droit du tunnel T4 de l’autoroute Est-Ouest, au niveau du col d’El Kentour, à la frontière avec la wilaya de Skikda. L’ouverture totale à la circulation de cet ouvrage de 2,5 km, le plus long de l’autoroute, va fluidifié le trafic sur ce tronçon, d’autant plus que le tube gauche, le seul exploité actuellement, peine à contenir le flot ininterrompu de véhicules y transitant régulièrement, notamment en direction ou en provenance des ports de Skikda et d’Annaba, ainsi que de Tunisie. Pour rappel, lors de son passage sur le chantier en juillet dernier, le ministre avait exhorté les responsables à accélérer la cadence de réalisation afin de parachever l’installation et la mise en service des équipements à la fin de l’année. Dans ce même contexte, M. Zaâlane a indiqué que les 54 stations de péage enregistrent un taux d’avancement des travaux de 65 %, et que leur réception est attendue fin 2018, alors que celle du dernier tronçon de l’autoroute qui s’étend de la commune de Dréan (El Tarf) jusqu’aux frontières tunisiennes devrait se faire dans 15 mois. Auparavant, la délégation officielle s’était rendue au pôle d’échange multimodal implanté à l’entrée nord de la zone industrielle Palma, et réalisé dans le but d’optimiser l’exploitation du tramway et contribuer à mettre fin aux goulots d’étranglement constatés quotidiennement sur le boulevard de la Soummam.

Au sujet de cette infrastructure, le ministre a déclaré : « Cette station représente pour nous un modèle et une base de travail, en ce sens que la priorité est d’inciter les citoyens à opter préférentiellement pour les transports en commun ». M. Zaâlane a annoncé dans la foulée le lancement d’une étude en vue de la réalisation d’une seconde route qui reliera les villes de Constantine et d’Ali Mendjeli. « La nouvelle ville est devenue un pôle très important, et il était urgent de réfléchir à la création d’un autre accès à partir de la zone industrielle Rhumel en passant par la cité Belhadj. L’enveloppe budgétaire nécessaire à l’étude et à la réalisation de ce projet a déjà été allouée par l’État, et ce en attendant le lancement de l’avis d’appel d’offres et l’attribution du marché », a-t-il notamment expliqué, et d’ajouter :

« Grâce au programme du Président de la République, la wilaya de Constantine a bénéficié de la modernisation de routes sur 300 km pour un montant de plus de 400 milliards de centimes. La facilité du déplacement dans une ville est un indice de son attractivité, et nous travaillons actuellement à l’amélioration de cet aspect au niveau des grandes villes du pays ». Concernant l’extension du tracé du tramway sur une distance de 10,5 km, le ministre s’est montré rassurant quant aux délais de réalisation : « Ce qui est sûr, c’est que le tramway parviendra à l’entrée d’Ali Mendjeli d’ici fin août. Le groupe Cosider a procédé au renforcement de ses chantiers. Nous avons établi un échéancier strict, et les travaux seront suivis de très près, particulièrement au niveau des points noirs qui sont l’ouvrage d’art surplombant l’autoroute Est-Ouest, la trémie située à l’entrée de la nouvelle ville et la jonction entre les deux lignes de tramway », a-t-il affirmé.

La deuxième partie de l’extension sur 4 km serait livrée en avril 2019. Lors de sa tournée, Abdelghani Zaâlane a également inauguré le doublement de la RN20 dans son segment reliant la sortie sud-est de Khroub à l’entrée de la localité d’Aïn Abid (25 km), de même qu’il s’est enquis du déroulement des travaux de réalisation de la voie d’accès entre le transrhumel Salah Bey à la cité Ziadia, situé sur les hauteurs de la ville.

Issam B.

Extension de la ligne du tramway

La première tranche livrée en 2018

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué que la première tranche du chantier d’extension de la ligne du tramway entre la cité Zouaghi et l’entrée de la ville Ali Mendjeli, sur une longueur de 6 km, sera livrée courant 2018. En inspectant le chantier de l’extension du tramway, à l’entrée de la ville Ali Mendjeli, le ministre a exhorté les responsables de l’entreprise Cosider, réalisatrice du projet, à renforcer le chantier «en moyens matériels et humains pour respecter les délais impartis», soulignant que la deuxième tranche de ce projet s’étendant jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), sur 4 km, sera livrée «ultérieurement». Mettant en exergue l’apport de ce projet dans l’amélioration de la mobilité des citoyens et l’allègement de la tension sur le trafic automobile entre les villes de Constantine et Ali Mendjeli, M. Zaalane a annoncé que des «réunions périodiques» avec les responsables de Cosider seront tenues pour «suivre l’avancement du chantier et lever toute réserve signalée».

Le ministre des Travaux publics et des Transports avait entamé sa visite à Constantine par l’inspection du chantier de la tour de contrôle de l’aéroport international Mohamed-Boudiaf dont l’avancement des travaux affiche un taux de 68%, selon les explications fournies. In situ, le ministre a instruit les responsables du chantier à l’effet d’£uvrer à livrer le projet «d’ici septembre 2018», rappelant que cinq (5) tours de contrôle sont actuellement en cours de réalisation, à l’échelle nationale. (APS)