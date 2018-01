Convention entre la direction de la pêche et l’EFTPA d’El Kala : La recherche au service de l’économie

Les avancées qu’a connues ces dernières années le secteur de la pêche dans la wilaya dans les deux volets de la reproduction et de l’ensemencement des barrages, retenues collinaires et bassins d’irrigation et partant, la mise en œuvre d’une économie intégrée porteuse de richesses et d’emplois dans un secteur où les niveaux de production ont atteint des seuils prometteurs, induisent, aujourd’hui plus que jamais, la mise en œuvre de dispositifs d’assistance et de formation.

Ces actions, d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs des plans et autres campagnes nationales tendant à renforcer le stock de poisson au niveau des différents plans d’eau et à maintenir la viabilité de la pêche continentale, viennent de se traduire par la signature d’une convention de coopération entre l’Ecole de formation technique de la pêche d’El Kala, représentée par son directeur, Touati Nadir, et la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de Sétif, représentée à l’issue de cette cérémonie par son directeur Boutouchent Toufik.

«Cette convention-cadre, qui a été signée entre les deux parties au début du mois de janvier 2018, est appelée, selon le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutique, à booster la coopération et la collaboration entre ces deux parties dans le domaine important de l’aquaculture continentale. Comme elle permettra de valoriser les expériences réciproques dans les domaines pédagogiques, de l’alimentation, la reproduction et l’intégration des activités de la pisciculture et l’agriculture», estime Toufik Boutouchent.

A ce titre, les volets inhérents entre autres à la mise en œuvre des programmes de formation à la carte, l’accueil et l’encadrement des étudiants et stagiaires, l’élaboration et les échanges d’informations de la documentation technique, scientifique et pédagogique ainsi que l’orientation de la recherche appliquée vers les besoins du secteur économique constituent certains objectifs forts de ce partenariat qui tend par ailleurs à la mise en œuvre des moyens allant dans le sens de l’appui technique et de l’assistance sur le terrain et impulser toute action de recherche appliquée, de développement et de formation.

Une initiative qui prévoit en outre l’intervention des cadres de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de Sétif dans l’expertise et le conseil auprès des services de l’EFTPA d’El Kala et l’utilisation conjointe des structures aquacoles dont dispose chacune des deux parties pour la formation, le développement et la recherche appliquée, de même que la caractérisation du potentiel piscicole, les volets inhérents à la croissance et la reproduction ainsi que l’assistance technique aux étudiants en aquaculture.