Chlef : 1.400 placements réalisés en 2017

Plus de 1.400 placements dans le secteur économique ont été réalisés en 2017 à Chlef dans le cadre des Contrats de travail aidés (CTA), a-t-on appris hier auprès de la directrice de l’agence de l’emploi de la wilaya. «L’année 2017 a vu la réalisation de quelque 1.408 placements au titre des contrats de travail aidés (CTA), sur un total de 9.000 postes d’emploi (dans différentes formules) disponibles au niveau de l’Agence de l’emploi de la wilaya de Chlef», a indiqué à l’APS Mme Torkia Douara, assurant que ce nombre de placements a permis un dépassement de l’ordre de 128% des objectifs fixés par ses services. Par ailleurs, la responsable a fait part de l’introduction auprès de ses services de plus de 46.000 demandes d’emploi au 31 décembre 2017, contre 7.484 offres d’emploi dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de l’industrie notamment. Concernant l’accompagnement et l’orientation des demandeurs d’emploi, elle a fait état de l’organisation de 177 ateliers de formation au profit de 1.998 chômeurs, axés principalement sur la manière de rédiger un CV et de passer un entretien professionnel. (APS)