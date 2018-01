Oran : 5.500 nouveaux postes pédagogiques

La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran offre 5.500 nouveaux postes pédagogiques pour la rentrée de la session de février 2018, a-t-on appris d’un de ses responsables. Ces offres sont réparties en formation résidentielle (1.100 postes), apprentissage (2.500) et formation qualifiante (1.900), a indiqué Daheur Ahmed, chef de bureau suivi des activités pédagogiques de cette direction. Selon les niveaux, plus de 295 postes pédagogiques sont dispensés pour le diplôme de formation professionnelle spécialisée (premier niveau), 2.000 postes pour l’aptitude professionnelle (niveau 2), plus de 440 postes pour la maîtrise professionnelle (niveau 3), 230 pour les techniciens (niveau 4) et plus de 800 pour technicien supérieur TS (niveau 5). La nouveauté du secteur pour la prochaine session réside en l’ouverture d’une nouvelle spécialité en mode de formation par apprentissage pour s’adapter à l’évolution et techniques modernes, à savoir celle d’installation de plaques photovoltaïques et thermiques pour le niveau d’aptitude professionnelle et technicien. En cas de succès aux deux niveaux précités, cette spécialité sera introduite en niveau de TS. (APS)