Naâma : Placement de 3.113 demandeurs d’emploi

Pas moins de 3.113 demandeurs d’emploi ont été placés dans des postes d’emploi dans la wilaya de Naâma durant l’année écoulée au titre du dispositif classique et d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a-t-on appris de l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM). Il a été procédé au placement de 1.821 demandeurs d’emploi qui ont bénéficié de contrats de travail au niveau des chantiers des entreprises activant au niveau de la wilaya, outre celui de 1.292 chômeurs inscrits aux branches de l’AWEM au titre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, a indiqué le directeur de l’agence, Mokadem Mohamed Salah. Les placements classiques sont établis comme suit : 1.812 contrats de travail à durée déterminée (CDD) et 9 à durée indéterminée (CDI) dont 414 au niveau d’entreprises publiques et 985 au secteur privé ainsi que 422 postes au secteur privé étranger. Un taux de 45 % des contrats de travail ont été donnés aux jeunes sans qualification, alors que le taux des universitaires demandeurs d’emploi a atteint 14 %. Les offres d’emploi dont ont bénéficié les chômeurs de la wilaya en 2017 sont réparties par secteurs d’activités, dont 589 contrats dans le secteur de l’industrie, 499 dans les travaux publics, 715 dans les services et 9 dans le secteur agricole, a-t-on ajouté. (APS)