Éducation nationale : Priorité de recrutement aux diplômés des écoles supérieures des enseignants

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a rassuré, hier à Alger, les étudiants des Ecoles supérieures des enseignants, en grève depuis peu, que la priorité leur sera accordée dans le recrutement tant au niveau local que national. «La priorité dans le recrutement est accordée aux diplômés des Ecoles supérieures des enseignants tant au niveau local que national», a déclaré Mme Benghebrit à la presse en marge de la présentation du programme de son secteur devant la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses.

Précisant que les postes d'emploi pour cette catégorie sont «garantis» dans le secteur de l'éducation, la ministre a indiqué que leur nombre était insuffisant pour combler le déficit enregistré. «Je réaffirme encore une fois que la priorité dans le recrutement au niveau local est accordée à ces diplômés, et ce, en fonction des postes et spécialités demandés dans leurs régions», a déclaré Mme Benghebrit, qui a ajouté qu' «en cas de manque au niveau national, la priorité leur revient aussi».

Appelant les étudiants à ne pas céder aux rumeurs colportées par certains milieux quant à leur non-recrutement à l'avenir, Mme Benghebrit a déploré la durée de cette grève, affirmant qu'il n'est pas logique que la priorité ne soit pas accordée aux étudiants formés pour l'éducation nationale. Par ailleurs, la ministre a fait état de la poursuite des rencontres avec les syndicats, indiquant qu'elle avait tenu, hier dimanche, une rencontre avec le Syndicat national autonome des professeurs d’enseignement secondaire et technique (SNAPEST).