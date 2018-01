Enseignement et Formation professionnels

« Près de 100.000 stagiaires sont attendus à la deuxième session de la formation professionnelle prévue le 25 février prochain», a annoncé, hier, le ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels, M. Mohamed Mebarki.

S’exprimant sur les ondes de la chaîne 3, le ministre a, en effet, déclaré que « cette année, grâce à une campagne de sensibilisation menée avec le secteur de l’éducation nationale, sur les 400.000 élèves qui ont quitté le système éducatif, au stade moyen et secondaire, 100.000 ont rejoint la formation professionnelle lors de la première session ». Le ministre précisera, cependant, que pas moins de 100.000 autres nouveaux inscrits sont attendus pour la prochaine session. Dans le même sillage, M. Mebarki a confirmé que le secteur a les capacités et les moyens pour prendre en charge plus de nouveaux inscrits dans la formation et l’enseignement professionnels. « Le secteur dispose de quelque 1.250 établissement répartis sur l’ensemble du territoire national », a-t-il informé, ajoutant que certains établissements ne fonctionnent qu’à 12 ou 13% de leur capacité réelle et que ces structures peuvent prendre en charge jusqu’à 400.000 autres nouveaux stagiaires dans les différents modes de formation existants. Le ministre a, également, fait savoir que « cette année, le nombre d’inscrits en mode apprentissage a atteint les 220.000 jeunes et ce, sur 700.000 inscrits au niveau de la formation et l’enseignement professionnels ». M. Mebarki insiste sur l’amélioration de l’information et la communication en direction des parents notamment, en vue de drainer davantage de jeunes à intégrer ce domaine d’activité qui constitue une passerelle vers le monde du travail avec à la clé un diplôme en poche et un métier le préservant des aléas de la vie. Le ministre évoque, aussi, la nécessité d’organiser un système d’orientation qui doit être pris en charge par le secteur de l’éducation nationale et celui de la formation et de l’enseignement professionnels, à même d’optimiser le processus d’intégration des jeunes sortants des établissements scolaires. Il a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité pour le secteur d’actualiser et d’améliorer la formation et l’enseignement professionnels pour les adapter aux réalités actuelles de l’économie nationale. Pour ce faire, M. Mebarki a indiqué qu’outre la modernisation des outils de la formation, le secteur s’est lancé dans la formation des formateurs en vue d’actualiser leurs connaissances en la matière. « La formation professionnelle se développe et évolue en fonction des métiers, des techniques et des technologies. C’est la raison pour laquelle nous tenons à actualiser les connaissances de nos formateurs », a-t-il souligné.



Le projet de loi sur l’apprentissage devant la commission de l’APN



Saisissant l’occasion, M. Mebarki a exposé les grands axes du projet de loi relatif à l’apprentissage qui sera présenté aujourd’hui au niveau de l’Assemblée populaire nationale. Selon le ministre, cette nouvelle loi aura pour objectif principal d’adapter le système de formation professionnelle aux besoins de l’économie nationale et de faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi dans le monde du travail. En effet, ce projet de loi accorde une place centrale à l’apprentissage et propose une démarche qui s’adapte aux besoins de l’économie nationale et qui associe largement les entreprises et les employeurs. Dans ce sens, M. Mebarki rappelle que « 80 % de la formation par apprentissage se déroule au sein d’une entreprise économique, et les 20 % de la formation sont effectués dans les établissements de la formation professionnelle », ajoutant que « ce mode de formation répond aux normes et standards internationaux puisqu’il est utilisé par les pays développés, notamment en France, en Allemagne et en Suisse ». Le ministre précise, à cet effet, que les formés par apprentissage trouvent facilement du travail et sont souvent retenus dans les entreprises économiques où ils ont effectué leurs stages pratiques. «C’est pour cela que nous accordons une importance particulière à l’apprentissage en tant que meilleur moyen pour faciliter l’intégration des jeunes dans le monde du travail », a-t-il dit. Le ministre a indiqué dans ce sens que l’apprentissage est une des responsabilités de l’entreprise économique, et cela dans le cadre des mesures visant la facilité de l’employabilité des jeunes et la lutte contre le chômage, faisant savoir que « les sociétés qui ont fait défaut sont soumises à une taxe d’apprentissage de 1% de leur masse salariale, à verser au Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC)». M. Mebarki a, aussi, indiqué que le FNAC est bien doté financièrement, vu que les taxes que versent les entreprises se sont accumulées depuis des années. Concernant le problème de nomenclature de dépenses qu’a connu le FNAC, le premier responsable du secteur explique que « jusqu’au début de l’année 2017, le FNAC n’a pas été utilisé à cause d’un problème juridique, qui a été réglé à l’occasion de la loi de finances 2016 et que, désormais, on peut prendre en charge un certain nombre de fonctions et d’activités dans le cadre du FNAC ».

