Forces armées : Fierté et progrès

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a souligné, hier à Biskra, que les Forces armées étaient «fières de leurs grands exploits qui tendent tous vers le progrès» de l’Armée nationale populaire, avec toutes ses composantes, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Les Forces armées «sont fières de leurs grands exploits qui tendent tous vers le progrès de l’ANP, avec toutes ses composantes. Fières aussi du haut niveau atteint en matière de performance opérationnelle, qui fait de notre Armée une source de fierté pour la Nation, honorée aujourd’hui des fruits des efforts laborieux consentis et ayant permis d’instaurer la paix et la sécurité dans les quatre coins du pays», a indiqué M. Gaïd Salah, à l’Ecole supérieure des Troupes spéciales de Biskra, au 3e jour de sa visite de travail et d’inspection en 4e Région militaire. «Ceci est notre solide et lucide certitude, voire notre sincère conviction qui nous incite en cette occasion, et depuis cette tribune sur le terrain, à adresser mes compliments et mes félicitations envers ces braves hommes mobilisés dans les remparts et sur l’ensemble des frontières nationales, avec grandeur, dignité, résolution et détermination, conscients de la lourdeur de la responsabilité qui leur incombe et parfaitement avertis de la nature, voire la sensibilité des missions qui leur sont assignées, fervents de la défense de la Nation, avec rigueur et empressement, de jour comme de nuit, face à celui qui oserait penser à porter atteinte à la souveraineté du territoire national, ou à la stabilité du peuple algérien, ou à son tissu économique, culturel et social», a-t-il ajouté. M. Gaïd Salah a consacré le troisième jour de sa visite en 4e Région militaire à l’inspection de quelques unités relevant respectivement des secteurs militaires de Laghouat et de Biskra. Après avoir inspecté de nombreuses unités déployées le long des frontières sud-est du pays, et suivi, de près, leur disponibilité opérationnelle, leurs conditions de travail et l’exécution de leurs missions, le vice-ministre de la Défense nationale, en compagnie du général major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, a visité quelques unités relevant du Secteur militaire de Laghouat. La visite de M. Gaïd Salah a été entamée par la Base aérienne de Laghouat, où il a suivi un exposé global présenté par le Commandant de la Base, avant de visiter ses diverses structures administratives, pédagogiques et opérationnelles. Il s’est également enquis de l’exécution des instructions qu’il a données, lors de sa visite précédente.

Le vice-ministre de la Défense nationale a donné, à l’occasion, un ensemble d’instructions et d’orientations, à travers lesquelles il a mis l’accent sur la particularité des missions assignées aux Forces aériennes qui représentent un «soutien et un appui primordiaux» dans le corps de bataille de l’ANP, au regard de «l’importance intrinsèque» de leur rôle dans la défense et la sécurisation «effectives et permanentes de notre espace aérien». À l’Ecole des Cadets de la Nations à Laghouat, le vice-ministre de la Défense nationale a inspecté les conditions de vie et de formation des cadets, et a assisté à un cours type, pour visiter, ensuite, le Centre d’Instruction de Défense Contre Aéronefs, où il a suivi, sur le terrain, un exercice d’instruction exécuté par les élèves du Centre. À l’École supérieure des Troupes spéciales de Biskra, M. Gaïd Salah s'est réuni avec les cadres, les élèves, les éléments de l’École, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité, et a prononcé une allocution d’orientation. Il a assuré, à cette occasion, que ces visites périodiques constituent une action de terrain qui revêt une «importance majeure, voire une nécessité professionnelle», car elles représentent l’intérêt «particulier» que le Haut-Commandement de l’ANP ne cesse d’accorder quant à l’accompagnement de tous les efforts déployés et au suivi de l’exécution de tous les programmes de diverses disciplines et finalités et de dimensions multiples qui se succèdent et se complètent.

Il a également souligné, à l’occasion, le contenu du message du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l’issue de la réussite réalisée par l’Agence spatiale algérienne dans le lancement du satellite ALCOMSAT-1. «Quand nous évoquons le génie de notre ressource humaine, il m’est agréable de saisir cette opportunité pour souligner le contenu du message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l’issue de la réussite réalisée par l’Agence spatiale algérienne dans le lancement du satellite ALCOMSAT-1, et à travers lequel il a exprimé ses remerciements et sa satisfaction de la contribution des structures spécialisées relevant de l’État-major de l’ANP dans ce grand exploit national», a-t-il souligné. «Sans nul doute, cette honorable attention servira d’une autre motivation pour développer davantage notre Armée avec toutes ses composantes pour aller de l’avant avec fierté vers la contribution multiforme au service de l’Algérie et de son progrès», a-t-il ajouté. M. Gaïd Salah a assuré qu'«il nous est opportun d’évoquer avec satisfaction toujours les marques de distinction avec lesquelles sont connus les cadres et les éléments de l’ANP aux esprits créatifs sans limites, aux cœurs dévoués et loyaux, à l’esprit de professionnalisme savamment compétent et à la volonté confirmée à travers l’histoire par la force, la détermination, la fidélité au serment et par le dévouement à Allah et à la Patrie». «Telles sont les qualités exceptionnelles héritées par notre Armée, puisées d’un élan culturel et civilisationnel si abondant et fondées sur un référentiel historique et idéologique, dont l’épine dorsale est l’attachement immuable à l’appui du peuple et l’amour éternel de l’Algérie», a-t-il relevé.

À l’issue de sa visite, M. Gaïd Salah a écouté les interventions des éléments de la Région qui s’articulaient sur leur fierté de ces évolutions qu’enregistre l’ANP dans tous les domaines. (APS)