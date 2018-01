Invité de l’institut des relations internationales

L’ambassadeur des États-Unis à Alger, John Desrocher, a décliné, hier devant un parterre de diplomates et d’étudiants, sa feuille de route pour les trois prochaines années. Ses priorités ont été révélées. Invité par l’Institut des relations internationales (IDRI), à animer une conférence débat, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et les USA, il a saisi cette opportunité pour dire sa volonté de travailler au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. «La relation bilatérale entre les États-Unis et l'Algérie est plus forte que jamais, et j'ai hâte de travailler avec nos partenaires algériens, y compris vous tous présents avec nous aujourd'hui, pour renforcer ce partenariat important et dynamique», a-t-il déclaré, dans son discours prononcé à cette occasion. En première priorité, le diplomate qui a pris ses fonctions cet été dit : «Je travaillerai au renforcement de notre coopération bilatérale en matière de sécurité, pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la stabilité régionale.» Et de poursuivre que sa deuxième priorité est de «développer le commerce bilatéral et l'investissement». Quant à la troisième et dernière priorité, elle consiste à continuer «à travailler avec (les) partenaires algériens, pour renforcer les relations entre les deux peuples et dialoguer sur des sujets tels que le renforcement de la société civile et les institutions démocratiques qui ont contribué à la prospérité et à la stabilité de l’Algérie et des États-Unis». L’ambassadeur Desrocher rappelle ainsi qu’au cours des dernières années, «des consultations intensives à haut niveau ont été menées avec les partenaires du gouvernement algérien et avec une participation interorganisations importante, sur le terrorisme et les questions sécuritaires». Il cite, dans ce cadre, les sessions de dialogues stratégiques bilatéraux et des dialogues militaires conjoints tenues de manière régulière. «Notre ambassade en Algérie facilite également un large éventail de programmes de coopération bilatérale qui ne cessent de croître et qui renforcent nos liens sécuritaires, économiques, de gouvernance, éducatives et culturelles. Cela témoigne de la valeur que nos deux pays accordent à notre partenariat croissant», indique ainsi le diplomate. Il ajoute que «la relation entre les États-Unis et l'Algérie se développe également dans les domaines économique et commercial», soulignant que «l'Algérie a une opportunité importante de poursuivre la diversification économique, de promouvoir la croissance du secteur privé et d'attirer les investissements étrangers». L’ambassadeur américain indique par ailleurs que son gouvernement «a soutenu les efforts de diversification économique de l'Algérie» qui a lancé un nouveau modèle économique, pour développer et diversifier ses industries nationales. Il ajoute que l’ambassade américaine «soutient également les entreprises américaines en Algérie, à travers le plaidoyer commercial». Il estime que de nouveaux investissements et la diversification économique sont essentiels, et ce même si «l'Algérie reste l'un des principaux producteurs régionaux de pétrole et de gaz, et est une source d'énergie essentielle pour l'Europe et le Moyen-Orient». Il dit aussi œuvrer à encourager «les entreprises américaines à travailler en partenariat avec des entreprises algériennes, pour développer le secteur de l'énergie». L’ambassadeur évoque également dans son discours, les réformes constitutionnelles adoptées par le gouvernement en 2016. «Ces réformes, qui visent à renforcer le système politique et à consacrer les libertés religieuses, renforcent, selon lui, le tissu démocratique et social de l'Algérie, et sont des facteurs clés de la prospérité et de la stabilité que l'Algérie a réalisées dans une région pleine de défis». Il dit aussi qu’en sa qualité d’ambassadeur, il donnera «la priorité à l'expansion des relations entre nos deux sociétés, grâce à de nouveaux échanges universitaires entre nos deux peuples». Le dernier message porté par son premier discours public depuis son entrée en fonction sera adressé aux dirigeants et au peuple algériens : «Nous voulons que les dirigeants algériens et les citoyens algériens sachent que les États-Unis sont attachés à un partenariat pérenne et multidimensionnel qui favorise la croissance économique inclusive et le développement démocratique», a-t-il affirmé. Il est à relever aussi que dans la première partie de son discours, l’ambassadeur Desrocher a reconstitué l’historique des relations entre les deux nations qui remontent à l’an 1700, et qui connaîtront un renforcement sans pareil, à la faveur des efforts déployés par l'Algérie pour la libération en 1981 des 52 diplomates américains retenus en otage en Iran. «Le peuple et le gouvernement américains restent profondément reconnaissants à l'Algérie pour ses efforts de médiation qui ont conduit à la libération de nos diplomates», a-t-il affirmé.

Nadia Kerraz

« L’Algérie est un leader dans la région »



Interrogé hier sur le rôle de l’Algérie, l’ambassadeur américain John Desrocher, qui était hier l’invité de l’Institut des relations internationales (IDRI), a déclaré que «l’Algérie joue dans la région, notamment en Libye et au Mali, le rôle d’un leader». Il a également souligné ses efforts qui visent la stabilisation de ces pays. M. Desrocher dit par ailleurs que «les États-Unis soutiennent une solution politique pacifique et non militaire» pour le règlement des conflits. Sur la question du Sahara occidental, le diplomate indique que son pays soutient les efforts déployés par l’émissaire onusien, et que les États-Unis sont pour «une solution durable et mutuellement acceptée».

N. K.