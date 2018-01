Logement promotionnel aidé : les prix fixés

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a communiqué le prix des logements de la formule LPA, ce dimanche. Le responsable a fait savoir que la seule aide octroyée par l’État est celle qui se fait par le biais de la CNL (Caisse nationale du logement). Abdelwahid Temmar a expliqué en détails les prix appliqués à la formule LPA lors de son passage sur une chaine de télévision nationale. Ainsi, le prix d’un appartement de type F2 est estimé à 50 millions de centimes, le F3 coûterait 50 millions de centimes et le F4 440 millions de centimes).

Lors d’une intervention précédente, le responsable avait indiqué que le prix du mètre carré avait été fixé à 50.000 DA hors prix du foncier.

Concernant l’aide financière octroyée par l’Etat, le ministre a réitéré que les souscripteurs ont droit à une aide de 700.000 DA attribuée par la Caisse nationale du logement (CNL). «C’est la seule aide que l’État puisse offrir», a-t-il indiqué.

Les inscriptions à cette formule (LPA) qui se font au niveau des communes, ont déjà commencé samedi 13 janvier 2018.

Le demandeur doit fournir une demande manuscrite, 2 photos d’identité, une copie légalisée de la pièce d’identité, permis de conduire ou carte nationale d’identité, un acte de naissance 12, une fiche familiale pour les mariés ou individuelle pour les célibataires (en 2 exemplaires), un certificat de résidence, les trois dernières fiches de paies ou le relevé des émoluments, une attestation de travail, le formulaire CNL légalisé.

L’époux ou l’épouse du demandeur doit fournir l’acte de naissance 12, une copie légalisée de la pièce d’identité, le certificat Résidence ou hébergement, 2 exemplaires des trois dernières fiches de paie ou relevé des émoluments, et une attestation de travail. Pour les postulants non salariés, commerçants, artisans et professions libérales, l’attestation de travail et les fiches de paies sont remplacées par une copie légalisée du registre de commerce et copie de la déclaration fiscale (bilan fiscal).

Selon le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ne peuvent prétendre au logement promotionnel aidé (ex-LSP), les personnes qui possèdent en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation, à l’exception des héritiers dans l’indivision d’un bien immobilier, qui peuvent y prétendre.

Le propriétaire d’un lot de terrain à bâtir, ceux qui ont bénéficié d’un logement public locatif (logement social), d’un logement social participatif (LSP), d’un logement rural ou dans le cadre de la location-vente, les personnes qui ont bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction ou encore de l’aménagement d’un logement sont également exclus de cette formule. Ces conditions concernent également le conjoint du postulant.

Financièrement parlant, et pour avoir accès à un logement promotionnel aidé, le revenu du ménage (l’époux et l’épouse) ne doit pas dépasser 6 fois le salaire minimum garanti (SNMG).

Le SNMG est fixé depuis janvier 2012 à 18.000 dinars algériens par mois. Donc le salaire des deux conjoints ne doit pas dépasser 108.000,00 dinars mensuels

Quant à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement promotionnel aidé, elle est fixée à 700 000 DA lorsque le revenu est 1 fois supérieur au salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti et elle est de 400 000 DA si le revenu est supérieur à 4 fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à 6 fois le salaire national minimum garanti.

Le revenu pris en considération est celui du postulant additionné, le cas échéant, à celui du conjoint. L’aide frontale peut être également cumulée avec un crédit bancaire dont le taux d’intérêt est bonifié par le Trésor public. Le taux débiteur est fixé par la réglementation à 1% pour cette catégorie de postulants.

Salima Ettouahria