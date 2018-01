Rentrée universitaire 2018-2019 : réception de 99.000 sièges pédagogiques et de 30.000 lits

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a annoncé hier à Alger la réception de 99.000 sièges pédagogiques et plus de 30.000 lits à la prochaine rentrée universitaire 2018-2019.

Présentant le programme d'action de son secteur devant la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'Assemblée populaire nationale, le ministre a précisé que ces infrastructures s'inscrivaient dans le cadre du renforcement des établissements universitaires, mettant en avant les efforts visant à consolider le réseau des écoles supérieures, et ce après l'annulation des écoles préparatoires dans leur forme actuelle inopérante et la promotion de celles répondant aux conditions au rang d'écoles nationales supérieures.

Le ministre a fait état, par ailleurs, de la révision graduelle du système d'orientation en vue de son amélioration en termes de satisfaction individuelle et collective quant à ses résultats, et ce en adoptant le principe de l'équité et du mérite. Le secteur, a-t-il expliqué, oeuvre à la révision des cadres juridiques et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement de diverses établissements, à l'instar des statuts particuliers relatifs à l'université, au centre universitaire et aux écoles supérieures ainsi que l'élaboration des textes d'application relatifs aux domaines de l'orientation, de la formation et de la recherche. Il a évoqué, en outre, une concertation avec le ministère de l'Education nationale pour «la révision des conditions d'accès aux écoles supérieures des enseignants en vue d'améliorer la formation des formateurs», révélant l'organisation de nouvelles formations pour le cycle secondaire dans le domaine de l'informatique, le génie des procédés, le génie civil et électrique et le génie mécanique. À cet occasion, le ministre a rappelé l'opération d'épuration de la liste des formations dont le nombre a été réduit, pour le LMD (Licence et Master) à 800 contre 6.500 offres de formations auparavant, soulignant dans ce contexte l'augmentation du nombre des cursus professionnalisant avec 15 nouvelles offres.

Concernant l'amélioration des oeuvres universitaires, le ministre a fait état de la révision en cours de l'organisation actuelle de l'office national des oeuvres universitaires afin de doter les directions des œuvres universitaires d'un nouveau cadre juridique, soulignant la tenue d'une conférence nationale au cours de cette année sur le dossier des oeuvres universitaires.

Pour ce qui est de la relation entre l'université et l'entreprise socio-économique, M. Hadjar a affirmé que son secteur œuvre pour l'adaptation des contenus de la formation aux besoins du marché du travail» afin de répondre efficacement aux exigences du développement. En réponse à la question d'un journaliste sur le mouvement de contestation mené par les médecins résidents, M. Hadjar a réaffirmé que leurs revendications pédagogiques ont été prises en charge. Les revendications soulevées par les médecins résidents, qui ont entamé une grève depuis plusieurs semaines, sont principalement liées au service civil et aux oeuvres sociales.

Concernant «l'appel à la grève lancé par des organisations non agréées, le ministre a réitéré le caractère illégal de cet appel car ne répondant pas aux conditions juridiques», rappelant à cette occasion que la Constitution «garantissait aux citoyens le droit à l'action syndicale et à la grève à condition de respecter certaines mesures organisationnelles». (APS)