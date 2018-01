Dans la LUCARNE : El Bayadh vous salue bien !

«Dame coupe» reste charmeuse, insoupçonnée. Capricieuse, elle l'est jusqu'au bout. Elle ne peut faire son choix que par parcimonie, presque d’une manière vaniteuse. Elle garde toujours son secret jusqu'aux ultimes instants. Cela va des prolongations aux tirs au but. Il est certain qu'elle finira par le faire et là, la surprise est de taille. Car personne ne l'avait prévue. C'est ce qui fait le charme de la coupe d'Algérie. Elle ne s’embarrasse pas de logique ou des forces intrinsèques sur le «papier» des deux équipes. Quelles que soient les forces en présence sur le terrain, la part du hasard et de la chance est assez importante. On avait vécu, lors des éditions précédentes, de petites équipes issues de paliers inférieurs éliminer de «grosses cylindrées» au grand dam de leurs fans qui restaient médusés devant un tel affront. Il faut dire que le temps passe, mais les choses ne se sont pas tellement tassées, puisque dans les 1/16es de finale de la coupe d'Algérie, les surprises, pour le moins fracassantes, n'ont pas manqué. Parmi elles, l'élimination de l'équipe du PAC, du président de la FAF, Zetchi, bourdonne encore comme une «abeille» dans les oreilles des spécialistes. Parce que ce fut vraiment une «grosse surprise» que Zetchi n'a pas encore «digéré». De plus, elle fut concédée devant une formation issue d’un palier inférieur. En effet, l'équipe d'El Bayadh est issue de la régionale. Ce qui lui donne une valeur encore plus retentissante, presque incroyable. Avant le match, la plupart des analystes avaient prédit une domination territoriale sans partage avec à la clé une bonne «brochette» de buts. Car, avait-on dit, qu'entre le PAC et cette équipe d'El Bayadh, il n'y avait pas photo. C'est vrai tout le monde peut vous dire que cette équipe du PAC est un véritable régal pour les yeux sur le plan du jeu et des facettes proposées sur le «rectangle vert». En un mot, le PAC est tout ce qui se fait de bien en ce moment. C'est pour cette raison que la surprise fut vraiment de taille et que personne n'arrive encore à croire que le PAC est «passé à la trappe» devant un adversaire du palier inférieur (la régionale». C'est ahurissant ! C'est le moins que l'on puisse dire. Toutefois, cela prouve que dans les petites catégories, malgré le manque d'argent, de moyens de toutes sortes, notamment l'infrastructure de base, des dirigeants, bénévoles pour la plupart, aidés par les pouvoirs publics au niveau de leurs communes respectives, sont en train de travailler dans l'ombre en vue de former de très bonnes équipes capables de faire plaisir aux supporters locaux et aussi aider ces jeunes à se sédentariser. On connaît les difficultés de certaines régions du pays, malgré cela, des équipes sont montées et qui sont surtout animées d'un grand espoir de voir leur avenir devenir meilleur. On avait vu aussi l'équipe d'Illizi, malgré sa défaite (2à0) devant le CRB, au stade du 20-Août, on peut dire qu'elle a laissé une très bonne impression. Si le match avait eu lieu à Illizi, le résultat, aurait été certainement tout autre. Il faut louer là le travail de ses formateurs, dirigeants, entraîneurs, joueurs qui donnent vie à des contrées éloignées et qui arrivent par leur travail inlassable à maintenir la population en place et surtout dans une très bonne symbiose. C'est en soi une grande prouesse et surtout un grand geste citoyen !

HAMID GHARBI