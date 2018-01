USM Alger – CS Constantine : un air de revanche

La dernière rencontre du programme des 16es de finale de la coupe d’Algérie de football (seniors), prévue aujourd’hui au stade de Bologhine, constitue incontestablement l’affiche de ce tour.

L’USM Alger, troisième au classement, reçoit le CS Constantine, leader du championnat. Une rencontre au sommet qui promet. Battus à domicile au match aller (1-2), les protégés du coach Hamdi veulent à tout prix prendre leur revanche. Les Algérois ne jurent que par la victoire, malgré l’absence de deux joueurs clés, en l’occurrence le portier Zemmamouche et le latéral droit Meftah.

« Il est vrai que le CSC nous a battus en championnat. Cependant, la donne a changé et le contexte de la rencontre est différent. Beaucoup de choses ont évolué depuis. L’équipe à beaucoup progressé et s’est améliorée à tous les niveaux. Nous prenons très au sérieux cette confrontation pour

laquelle nous nous sommes bien préparés. Nous voulons remporter ce match et passer au tour prochain. La coupe fait partie de nos objectifs. C’est une compétition spéciale pour l’USMA et ses supporteurs, tant elle procure une immense joie», a déclaré l’entraîneur de l’USM Alger dans les colonnes de la presse spécialisée, la veille de cette partie. Pour sa part, l’entraîneur du Chabab de Constantine a mis la pression sur l’arbitre de la rencontre Mial. «Nous n’avons pas peur de l’adversaire. Nous craignons surtout l’arbitrage. Notre requête pour changer l’arbitre de cette partie a été acceptée. J’espère que l’arbitre désigné sera à la hauteur. Quant à la rencontre, nous savons très bien que ça sera difficile. Nous allons affronter un adversaire qui a commencé à redresser la barre depuis quelques matchs et qui en plus évoluera face à son public, à l’occasion.

Néanmoins, nous croyons en nos chances. Nous avons les moyens de rééditer l’exploit et battre l’USMA chez elle, comme en championnat. Du moins, nous allons tout faire pour y parvenir», a indiqué Amrani.

Pour rappel, le CS Constantine s’est déplacé à Alger lundi. L’équipe a effectué une séance d’entraînement l’après-midi à Dar El Beida, sur le terrain de la protection civile. La délégation séjourne à l’hôtel New Dey. De son côté, l’USM Alger effectue une mise au vert à l’hôtel Dar Diaf. La rencontre aura lieu à 16 heures.

Rédha M.