Course régionale à Sidi Bel-Abbès : Illustration des coureurs d’Aïn Témouchent

Les coureurs cyclistes d’Aïn Témouchent ont nettement dominé les épreuves de la course régionale de cyclisme toutes catégories, disputées samedi à Sidi Bel-Abbès à l’occasion de la célébration de Yennayer. Cette course de la petite reine a enregistré une forte participation dans toutes les catégories avec 115 cyclistes dont sept filles, issus des clubs suivants : EC Mostaganem, VC Mostaganem, VC Témouchent, SW Témouchent, Amal Malah, CC Chaabat El Ham, VC Hammam Bouhadjar, Naftal Oran, Vélo Club Oued Tlélat, Asno Oued Tlélat, CC Sebdou, ECC Saïda, ASPAC Sada, club "3 frères Amarouche" et l’Ecole de cyclisme de Sidi Bel-Abbès. Cette compétition s’est déroulée sous l’égide de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), en étroite collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de Sidi Bel-Abbès, sur le fameux circuit du lac de Sidi M'hamed Benali long de 3,4 kilomètres. Huit courses se sont déroulées, offrant un beau spectacle aux mordus du vélo. Marquée par une parfaite organisation grâce à la contribution des services de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et de la santé, cette compétition est jugée d'un niveau technique "appréciable", selon les spécialistes présents.

Une cérémonie de remise de prix aux vainqueurs a clôturé ce rendez-vous sportif. L’ancien cycliste de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Benali, a également été honoré en guise d'hommage et de reconnaissance.

Voici les vainqueurs par catégorie :

Ecoles garçons

1 - Fertous Mohamed Amine (EC Sidi Bel-Abbès)

2 - Belarbi Walid (ASN Oued Tlélat)

3 - Benyoub Chakib (EC Mostaganem)

Benjamins garçons

1 - Zahi Abderrahmane (Amal El Malah)

2 - Bourtal Zakaria (Amal El Malah)

3 - Abdellaoui Redouane (Naftal Oran)

Benjamines filles

1 - Bey Bachir Wassila (ASN Oued Tlélat)

2 - Hamel Rofeida (AsN Oued Tlélat)

3 - Si Yaakoub Nesrine (Amal El Malah)

Minimes garçons

1 - Ouis Zineddine (CC Chaabat Elham)

2 - Nhari Djawed (Amal El Malah)

3 - Boumaaza Mohamed Khalid (Naftal Oran) Minimes filles

1 - Abdesselam Chaimaa (Hammam Bouhadjar)

2 - Hammar Lebiod Bouchra (ECS Bel-Abbès)

3 - Nessari Oumeima (CC Sebdou)

Cadets

1 - Anani Hamza (USPC Oran)

2 - Smili Belkheir (ASN Oued Tlélat)

3 - Sahraoui Abdennour (ASN Oued Tlélat)

Juniors

1 - Nhari Mohamed Amine (Amal El Malah)

2 - Boukhari Youcef (Vélo Club Oued Tlélat)

3 - Benachour Ismail (Vélo Club Oued Tlélat)

Seniors

1 - Benamara Brahim (SW Témouchent)

2 - Belbachir Ilyes (SW Témouchent)

3 - Hallouche Ouerrad (EC Sidi Bel-Abbès).