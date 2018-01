finance islamique dans les banques publiques : Une instance religieuse d’accompagnement

Le président du haut Conseil Islamique a annoncé hier la création d’une instance légale qui aura pour mission d’accompagner les établissements bancaires ayant déjà adopté le dispositif de la finance islamique.

M. Bouabdallah Ghlamallah qui s’exprimait au forum de la radio nationale, a précisé que cette instance sera composée d’exégètes spécialisés dans les questions de finances islamiques mais aussi d’experts économiques. « Cette nouvelle instance qui relèvera du HCI devrait, a-t-il dit, accompagner les établissements bancaires dans la pratique de la finance islamique et appuyer la règlementation arrêtée par la Banque centrale dans l’objectif d’assurer le plein respect des opérations commerciales islamiques ». Aussi et tout en saluant l'adoption récente de ce dispositif par les banques publiques, le président du HCI soutient que cela est à même de drainer davantage de clients vers les banques, notamment, ceux qui montraient une certaine réticence par rapport à l’ancienne formule de crédit pratiquée des années durant. Au jour d’aujourd’hui, « le citoyen algérien n'a plus aucun argument pour ne pas traiter avec les banques», signale l’invité du forum de la radio qui rappelle que la Mourabaha et les intérêts ne sont en aucun cas deux faces d’une même monnaie.

Le président du HCI a fait part, également, à l’occasion de son passage sur les ondes de la radio, de la disposition pleine et entière de son instance quant à mener des campagnes d’information et de sensibilisation autour de l’opportunité qu’offre la finance islamique et propose d’apporter davantage d’éclairages à ce sujet. Lors de ces campagnes de sensibilisation, il sera surtout question de « se rapprocher des différents opérateurs et leur expliquer les modalités d'accès aux opérations non usuraires, et ce à travers les médias ». Aussi et dans ce même sillage, l’intervenant a appelé les établissements bancaires à « ouvrir leurs portes aux citoyens pour donner davantage de clarifications sur cette démarche ». Il indique d’autre part que le HCI « a formulé des propositions aux autorités concernées en vue d'adapter les textes réglementaires des opérations bancaires à la finance islamique ».



Une conférence internationale sur l’éducation islamique en avril prochain



L’autre annonce importante faite à la faveur de l’organisation du forum de la radio nationale concerne la tenue au mois d’avril prochain de la conférence internationale sur la place de l'éducation islamique dans les programmes scolaires. Une importante rencontre à laquelle prendront part des chercheurs spécialistes chargés de l'enseignement des sciences islamiques aux nouvelles générations. L’objectif assigné à cet événement est de s'enquérir des expériences des différents pays musulmans, d’évaluer la situation de l'école algérienne et de proposer les changements à introduire aux programmes scolaires et aux critères requises chez les enseignants en collaboration avec le ministère ». Aussi et en réponse à une question portant sur la place de l'éducation islamique dans les programmes scolaires, M. Ghlamallah a fait révélé que son instance « a émis, il y a deux jours, des observations sur le nouveau programme scolaire d'enseignement de l'éducation islamique dans les différents cycles », et ce, « à l'invitation du ministère de l'Education nationale, a-t-il précisé. Evoquant ensuite la question de l’extrémisme religieux, le président du HCI s’est exprimé sur plusieurs projets élaborés par son institution pour lutter contre ce phénomène, à travers notamment « l'organisation de conférences dans différentes wilayas et une vaste opération de distribution de dépliants, afin de clarifier l'avis religieux sur les différents sujets liés à l'extrémisme ».

Il fera part aussi de la disposition de l’institution qu’il dirige à coopérer avec la Ligue des ulémas et prédicateurs des pays du Sahel dont il salue d’ailleurs les efforts consentis par ses membres. Enfin et pour ce qui concerne la question du prêche, M. Ghlamallah a souligné que la nouvelle composante du HCI « élaborera un programme, en vue d'encadrer les fatwas décrétées à partir des tribunes des mosquées et à travers les différents medias, en coordination avec le ministère des affaires religieuses et des Wakfs et l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), en vue de permettre aux muftis agrées d'exprimer leurs avis religieux ». « Cette coopération avec le ministère dans le cadre des lois de la République n'est aucunement un chevauchement des prérogatives », a-t-il affirmé, révélant par la même occasion que « le projet d'élargissement des prérogatives du HCI, en cours d'élaboration, concerne l'aspect consultatif et non exécutif ».

Soraya Guemmouri