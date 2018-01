Une douzaine de slameurs et poètes amateurs ont été sélectionnés pour participer à un atelier d’écriture Slam noir sur blanc, qui sera organisé par le collectif «Awal» du 16 janvier au 2 février prochain, a-t-on appris dimanche auprès des initiateurs du projet. L’atelier, qui sera encadré par les poétesses et slameuses Zoulikha Tahar et Samia Bezaghoud, co-fondatrice du collectif «Awal», se déroulera à la galerie «Civil» sur trois étapes: inspiration, structuration et mise en scène, a indiqué dimanche, à l’APS, Zoulikha Tahar. La ville d’Oran compte des dizaines de passionnés de cet art oratoire, entre professionnels et amateurs, a fait savoir Mme Tahar, ajoutant que l’organisation de cet atelier répond aux nombreuses demandes de jeunes poètes et slameurs, qui écrivent sans pouvoir partager leur art. «Ce genre d’atelier vise à libérer la parole et permettre aux jeunes de s’exprimer», a-t-on souligné.

La première étape de cet atelier consiste à titiller l’inspiration à partir d’exercices qui partent d’un mot, d’une phrase, d’une thématique et accompagner le candidat dans un processus pour le développement de son texte avec ses propres mots et ses propres émotions, a-t-elle expliqué. La seconde étape consiste à encadrer les candidats à structurer leurs texte, à travailler les rimes et à leur donner un rythme, de façon à aboutir à un texte cohérent et attractif, qui véhicule une émotion et une pensée, a-t-elle dit, ajoutant qu’il s’agit d'inciter les candidats à s’approprier leurs textes et à développer leurs façons particulières de les déclamer. La dernière étape concerne une mise en scène, au bout de laquelle les candidats seront en mesure de clamer leur texte, accompagnés d’une musique. Le fruit de cet atelier sera présenté le 2 février dans un spectacle Slam amateur qui se déroulera au niveau de l’institut français, partenaire dans l’organisation de cet atelier.

