«khayt er-rouh, le fil de l’âme» de Kadour M’hamsadji : Quand les poèmes embrassent l’amour de l’Algérie

De tous les genres artistiques, aussi nombreux soient-ils, à la fin porteurs de beauté et d’étincelles à l’âme, la poésie demeure le genre littéraire le plus rayonnant, voire un genre artistique à part entière. Trésor de paroles musicales, halo d’émotions sur les planches du théâtre, fenêtre sur les sucreries et les piments de la vie au septième art, bref, toute une vie à partager.

Avec une bibliographie riche et diversifiée, l’écrivain Kaddour M’hamsadji a récemment signé, chez l’office des publications universitaires (OPU), un recueil de poèmes intitulé «Khayt er-rouh», (le fil de l’âme), une ode à la liberté, à la résistance et à l’indignation, un hymne à la joie de l’Algérie belle et rebelle, un nid d’amour de tout un univers à découvrir dans une lecture de 194 pages de plaisir.

Un livre également en guise d’hommage, tissé de fraternité, à ses amis membres de la toute première Union des Ecrivains Algériens, fondée le 28 octobre 1963 à Alger dont il fut membre fondateur et secrétaire général adjoint, avec une pieuse pensée au géant de la culture algérienne amazighe Mouloud Mammeri, élu à l’unanimité de l’assemblée des écrivains. «L’inoubliable Mouloud Mammeri, mon ainé et ami, dès notre première rencontre à l’automne 1962 », écrit-il au prologue.



«Oui Algérie», une affirmation de fierté et d’honneur



Scénariste de dialoguiste de long-métrages et feuilletons, auteur de nombreux romans, nouvelles de pièces de théâtre, de récits et de contes dont la toile de fond décortique la profondeur de certains aspects de notre riche culture, des essaie où à travers certains il donne des images poétiques à couper le souffle à notre séculaire patrimoine architectural, entre autres La Casbah, citadelle symbolique de l’algérois, mais aussi des percées poétiques très lointaines qui explorent, au nombre prolifique de ces publications, les contrées les plus authentiques de notre continent algérie.

Et c’est au nom de l’Algérie qu’il donne titre à son premier ouvrage poétique, (en sus de certains poèmes en vrac écrits pendant la guerre de Libération nationale, qui n’ont jamais fait l’objet de publication et dont certains ont été publiés dans le présent ouvrage), «Oui Algérie», publié par les éditions Jean Subervie Rodez en 1965. Kaddour M’hamsadji a choisi trois poèmes pour cet avant-propos poétique, à commencer par «Oui Algérie», écrit en 1961, et dans lequel il déclare son amour pour la patrie mère, avant d’enchaîner par «Sour El Ghozlane», écrit en 1959 pour rendre hommage à sa ville natale et ses héros. «Amour et liberté», poème écrit à Birkhadem et Sofia en juin, juillet 1964, clôt le recueil «Oui Algérie», et à travers lequel le lecteur découvre la sensibilité du jeune auteur et le potentiel de sa plume, crème intellectuelle de l’Algérie fraichement indépendante.



Au fil de la mémoire présente



Revivre en vers et en prose le parcours littéraire de Kaddour M’hamsadji emporte le lecteur à découvrir les couleurs des ses voyages, les saveurs de ses rencontres dont l’amitié, l’amour et le partage ornent ces moments inoubliables, un labyrinthe surprenant du présent ouvrage qui se lit d’un trait, par soif de découvrir l’immensité du tissage historique, folklorique, géographique et poétique de l’Algérie. Il commence ce fil de l’âme par l’esprit protecteur du vieil algérois, el mahroussa, la Casbah d’Alger et ses nombreux mythes à travers «El Qaçba notre patrie essentielle». «Le couple de décembre», écrit en 1972 en hommage aux femmes algériennes ayant joué un rôle prépondérant aux manifestations du 11 décembre 1960. « Ici Alger capitale de l’Algérie, libérée en décembre par nos sœurs, aux paupières mouillées du sang de leurs frères», peut-on lire à la page 37. Les poèmes se succèdent, les pages se tournent et l’attention du lecteur voyage dans le temps et l’espace, pour revivre par exemple le «Retour des maquis», écrit en 1963. La plume engagée du poète fait irruption plus qu’une fois. son engagement pour les causes justes est transcrit dans de nombreux poèmes, à l’exemple de «Tercer mundo para la libertad» (Tiers-Monde pour la liberté), dédié aux guérilleros du Tiers-monde, écrit en français, traduit en espagnol par le grand poète cubain Manuel Diaz Martinez. un Poème publié dans le journal cubain El Mundo le 02 janvier 1968, riche en images poétiques, à l’instar de la gazelle, symbole de liberté pour le poète.

L’Attachement du poète à son idée de l’Algérie africaine est illustré dans un mirifique poème intitulé «Aubes africaines». Un texte sous forme de narration préhistorique ; dans le passage «autrefois», il questionne l’actualité de l’Afrique, dans le passage «aujourd’hui», les défis et les rêves du continent noir, il imagine des perspectives au passage «demain» avant de réitérer son appartenance africaine dans le passage «toujours». Un poème publié dans «Pour l’Afrique», (textes algériens réunis et présentés par Mustapha Toumi, réalisation du ministre de l’Information en 1969). D’autres poèmes engagés prennent part du fil de l’âme comme «Eve des patries», écrit en 1982, ou encore

«Palestine palestinienne».



«Lumière de mes yeux», prunelle d’amour et de partage



«Lumière de mes yeux» est un chapitre consacré à la beauté de la vie, à la douceur de l’amour et à la brise du printemps. Ce titre a été choisi premièrement en 1968, pour le projet «Khayt er-rouh» (le fil de l’âme) s’est imposé naturellement, écrit-il à la page 67. Un chapitre dans lequel il peint avec beaucoup de délicatesse un autre poème pour sa ville natale «Salut à Sour El Ghozlane», dédié en 2017 aux lions du mont Dirah dont le poète Omar Boudjedra, un autre poème dédié à sa mère écrit en 1957, des échappées idylliques, à l’exemple de

«Une princesse», «elle n’est plus ce qu’elle était», «fleur de mai» ou encore «celle de toujours», écrit à la Havane en 1968.

Kaddour M’hamsadji crie haut et fort ses amours dans de nombreux poèmes comme «A ceux que j’aime». il immortalise ses pensées pour les êtres chers comme dans «Futur juillet», dédié à mon frère émigré, paru dans El Moudjahid du jeudi 1 juillet 1971. Il dédie encore un poème à un Militant majuscule comme il l’écrit à la page 116, mais aussi, tire à boulets rouges sur un chef, rencontré en 1980 au cours de sa longue carrière, à travers un poème intitulé «le bureaucrate».

En somme, «Mélanges poèmes et écrit» est un florilège de quelques émotions furtives en leur temps, on y trouve courts poèmes, poèmes en prose et des réflexions comme «Quand le poème est un désert», «Joli mois de juin», «J’ai mille manières», «L’oiseau de vérité», «Etre libre un jour», «Si tu m’aimes – jeunesse», «Un conte vécu», «Je connais un poète», dédié à M’hand Aoune, poète et moudjahid de l’ALN dont les conversations avec Kadour M’hamsadji en disent énormément, en peu de mots sur la vie et le temps. «Un cœur à Sofia», texte dédié au regretté Kritsu Belev, écrivain bulgare, ami de l’Algérie durant la guerre de libération nationale, rencontré à Alger en décembre 1963, à Sofia en juillet 1964 et à Alger en avril 1966.

Edité chez l’office des publications universitaires OPU, éditeurs de l’étudiant algérien dont la bibliographie tourne majoritairement sur des ouvrages scientifiques et de sciences humaines, «Le fil de l’âme, khayt er-rouh» de Kaddour M’hamsadji est un ouvrage d’exploration de la beauté du verbe, un ouvrage peint avec le pinceau de l’amour de l’Algérie. «A ma poésie, elle la plus vraie, la plus belle de ce que j’ai écrit et poussé comme un cri», conclu-t-il cet

ouvrage d’exception.

Kader Bentounes



* Kaddour M’hamsadji, «Le fil de l’âme, Khayt er-rouh», office des publications universitaires (OPU), octobre 2017, prix 590 da.